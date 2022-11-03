 

Из портов Украины после возобновления зерновой сделки вышли шесть сухогрузов

03.11.2022, 11:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, с начала реализации инициативы число сухогрузов, которые вышли с Украины, достигло 426, объемы перевезенного ими зерна превысили 9,7 млн тонн, передает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель при этом поблагодарил ООН и Турцию за содействие в возвращении РФ к Черноморской инициативе, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что продовольствие никогда не должно использоваться как оружие войны.

В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.21 / США пообещали эвакуировать помогавших американцам афганцев

29.11.20 / Bild – в городах Баварии с высоким уровнем заражения полностью запретят продажу алкоголя

29.06.20 / Пекин введет визовые ограничения в отношении официальных лиц США

04.02.22 / Потомки Пушкина раскритиковали «американизмы» в современном русском языке

07.09.20 / Британский суд отказался отсрочить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

27.03.22 / Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

29.04.21 / Китай обогнал США по количеству сделанных прививок от коронавируса – данные Bloomberg

04.06.21 / Коммуникационную платформу Трампа закрыли навсегда. Она просуществовала меньше месяца

14.10.21 / Кучма: Очень хочу, чтобы руководство Грузии видело в личности Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ

18.08.20 / Мятежники в Мали захватили генштаб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика