Из портов Украины после возобновления зерновой сделки вышли шесть сухогрузов

Шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, с начала реализации инициативы число сухогрузов, которые вышли с Украины, достигло 426, объемы перевезенного ими зерна превысили 9,7 млн тонн, передает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель при этом поблагодарил ООН и Турцию за содействие в возвращении РФ к Черноморской инициативе, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что продовольствие никогда не должно использоваться как оружие войны.

В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

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