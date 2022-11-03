«Единая Россия» передала медикаменты детской областной больнице Херсона

Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» передали гуманитарную помощь и медикаменты детской областной больнице Херсона.

Из правобережной территории Херсонской области выехали порядка 70 тыс. человек, однако в городе осталось большое количество людей, которые не смогли уехать в связи с жизненными обстоятельствами. Так, в областной детской клинической больнице осталась часть персонала и дети, которые не могут жить вне условий стационара. Волонтеры гуманитарной миссии «Единая Россия» привезли в учреждение медикаменты, детское питание, подгузники и продукты, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы приехали в «Юбилейный», где располагается центр гуманитарной помощи, вместе с врачом детской больницы, чтобы определиться с перечнем медикаментов. Сегодня же все отвезли в больницу», – рассказал волонтер Валерий.

«Мы помогали детской больнице в течение всего периода работы. Сейчас считаем важным поддержать больных детей и персонал учреждения, который остался. Там есть дети, которые не могут жить вне стен больницы, их невозможно было эвакуировать», – отметил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Также добровольцы из числа местных жителей помогают доставлять адресную помощь одиноким инвалидам, старикам и семьям с детьми. Волонтеры передали 60 продуктовых пакетов для жителей села Федоровка и больше ста наборов и подгузники по адресным заявкам жителям Херсона.

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