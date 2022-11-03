 

«Единая Россия» передала медикаменты детской областной больнице Херсона

03.11.2022, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» передали гуманитарную помощь и медикаменты детской областной больнице Херсона.

Из правобережной территории Херсонской области выехали порядка 70 тыс. человек, однако в городе осталось большое количество людей, которые не смогли уехать в связи с жизненными обстоятельствами. Так, в областной детской клинической больнице осталась часть персонала и дети, которые не могут жить вне условий стационара. Волонтеры гуманитарной миссии «Единая Россия» привезли в учреждение медикаменты, детское питание, подгузники и продукты, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы приехали в «Юбилейный», где располагается центр гуманитарной помощи, вместе с врачом детской больницы, чтобы определиться с перечнем медикаментов. Сегодня же все отвезли в больницу», – рассказал волонтер Валерий.

«Мы помогали детской больнице в течение всего периода работы. Сейчас считаем важным поддержать больных детей и персонал учреждения, который остался. Там есть дети, которые не могут жить вне стен больницы, их невозможно было эвакуировать», – отметил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Также добровольцы из числа местных жителей помогают доставлять адресную помощь одиноким инвалидам, старикам и семьям с детьми. Волонтеры передали 60 продуктовых пакетов для жителей села Федоровка и больше ста наборов и подгузники по адресным заявкам жителям Херсона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10.20 / Никите Михалкову присвоено звание Героя труда

17.02.21 / Новые кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun засняли рядом друг с другом

24.09.22 / В Общественной палате рассказали о явке на референдумах по вхождению в Россию

12.06.21 / Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

22.03.21 / Европейское агентство направит в Россию экспертов, чтобы проверить вакцину “Спутник V”

22.03.21 / Россия обвинила Запад в попытке сохранить доминирование любой ценой

10.01.22 / Кива: Суд постановил немедленно вернуть мне охотничий карабин

28.08.20 / Мятежники освободили президента Мали

18.03.22 / Общество: «Длинная рука» РФ лишает Украину самого опасного оружия

28.05.22 / Минобороны: Боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русских в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика