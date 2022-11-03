 

Спецназ обезвредил пенсионера, написавшего книгу «Как мы росли без гаджетов и компьютера»

03.11.2022, 11:33, Разное
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Центр специального назначения УФСБ по Свердловской области при поддержке Росгвардии взял штурмом квартиру Леонида Хабарова, автора книги воспоминаний «Как мы росли без гаджетов и компьютера».

Пенсионер взят живым и самолётом доставлен в СИЗО «Лефортово».

Около двух недель назад Хабаров сдал в Средне-Уральское книжное издательство рукопись своей книги. Он надеялся издать её небольшим тиражом и распространить среди друзей, родственников и бывших сослуживцев. Ознакомившись с рукописью, редактор связался с органами и текст передали на экспертизу.

В своём заключении эксперт ФСБ, в частности, пишет: «В главе “Васька, Петька и карбид” детально описывается изготовление объёмно-детонирующего боеприпаса на основе ацетилен-воздушной смеси. В главе “Сокровища аэропорта “Уктус” содержится рецепт изготовления светошумовых гранат ослепляющего действия на основе магния и способы проникновения на объекты транспортной инфраструктуры. В главе “Волшебный клапан” описан сценарий теракта в школьном туалете с помощью металлического натрия. В главе “Батя сделал мне пугач” – описание и схемы создания кустарного огнестрельного оружия. В главе “Спасибо колхозникам” – технология изготовления аммонала из азотных удобрений».

Эксперт настаивает, что книга является замаскированным под воспоминания пособием для террористов. Однако адвокат задержанного Алексей Бушмаков не согласен с ним.

– В те времена, когда рос Леонид Васильевич, не было компьютеров, смартфонов, программа в телевизоре была только одна. Мальчишки росли на улице, играя тем, что попадётся под руку, – говорит юрист. – Разумеется, шалили с огнём, карбидом, делали рогатки и пугачи. Никто тогда не считал это достойным чего-то более строго, чем подзатыльник или запись в дневник. Я прочитал книгу, она добрая и светлая. Особенно та глава, где про магниевую бомбу.

Сейчас рукопись книги и три её копии изъяты и опечатаны. Скорее всего, их внесут в реестр экстремистских материалов. Автору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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