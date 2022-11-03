“Планирование позволяет чувствовать себя увереннее”: Регина Тодоренко о совмещении материнства и карьеры, ближайших планах и “трудовых ушибах”

В июле месяце телеведущая и блогер Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Звезда не стала засиживаться в декрете, а уже через месяц после появления на свет второго сына вернулась к работе. Артистка рассказала о том, как ей удается совмещать карьеру и материнство.

Долгосрочное планирование

Тодоренко пожаловалась на очень плотный график. Ее мечта — научиться высыпаться за 4 часа, чтобы оставшиеся 20 часов посвящать рабочим делам и проведению времени с семьей. Иногда у знаменитости возникает желание убежать в уголочек и свернуться комочком, но приходится брать себя в руки и проявлять активность.

Артистка не скрывает, что порой не успевает что-то делать или делает с недочетами. Однако чувствовать себя увереннее ей помогает долгосрочное планирование. Она расписывает занятость на полгода-год вперед, чтобы придерживаться определенного вектора движения и приближаться к заветной цели.

Участие в «Ледниковом периоде»

Едва восстановившись после родов, знаменитость приняла предложение об участие в новом сезоне шоу на Первом канале «Ледниковый период». Вместе с партнером-фигуристом Александром Энбертом блогер удивляет зрителей зрелищными номерами.

Однако за каждым номером стоит тяжелый труд, ведь, как известно, ни один вид спорта не обходится без травм и ушибов. Участница проекта поделилась в личном микроблоге фото с гематомами и ссадинами после тренировок. Знаменитость призналась, что ради цели не жалеет себя. Иногда случаются депрессии и срывы, но артистка помнит о своей мотивации трудиться ради своей семьи и ради мечты.

Планы на будущее

Сейчас блогер завершает работу над созданием книги сказок для детей. В ближайших планах у нее — попробовать себя в качестве продюсера. Знаменитость хочет снять сериал. Ей необходимо снять промо-ролик, а затем подать заявку на финансирование киноленты.

Артистка помнит, что помимо рабочих проектов у нее есть также семья и соответствующие обязанности жены и мамы. По словам знаменитости, было бы неплохо сходить на свидание с супругом Владом Топаловым для укрепления чувств. Также никто не отменял таких необходимых дел, как маникюр, педикюр и прочие бьюти-процедуры. Также знаменитости нужно посещать родительские собрания в детском саду и вместе с детьми посещать выставки, театры и прочие подобные места для культурного просвещения сыновей.

По словам блогера, с появлением второго ребенка изменилось поведение старшего сына. Он борется за родительское внимание, поэтому часто шкодит и капризничает.