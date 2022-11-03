Быть разборчивее в трендах и не чураться броских нарядов: модные осенние фишки для дам за 60, которые помогут выглядеть шикарнее и моложе

В любом возрасте можно выглядеть женственно, элегантно и современно. Окажитесь от бабушкинского стиля, даже если вам за 60 лет. Есть немало трендов, которые можно интегрировать в свои луки. Прислушайтесь к следующим рекомендациям.

Качественные материалы и минимум принтов

Носить некачественные и синтетические вещи позволительно молодым девушкам. В зрелом возрасте в вашем гардеробе должна быть одежда исключительно из качественных натуральных материалов, таких как лен, хлопок, кожа и т. д.

Отдавайте предпочтение однотонным вещам. Избегайте изделий с яркими, пестрыми, разноцветными принтами.

Разборчивость в трендах

Современная мода характеризуется переизбытком различных трендов. В этом огромный плюс, поскольку есть возможность выбрать для себя наиболее оптимальные варианты. Если вам за 60, то лучше придерживайтесь классических тенденций. Юбки и штаны с низкой посадкой и кофты с глубоким декольте лучше оставьте для молодежи, а вот поясные ремни, подчеркивающие талию, платья или блузы с рукавами-воланами, штаны клеш — это те тренды, которые вы можете смело интегрировать в свои луки.

Сумки в минималистичном стиле

При выборе сумки отдавайте предпочтение той, которая выполнена в минималистичном стиле. Простая форма, минимум декора — такие изделия нужно выбирать. Пусть украшением будет красивая фурнитура. Также убедитесь в том, что аксессуар выполнен качественно. Кожаным сумкам дайте зеленый свет.

Одежда в тон кожи

При выборе вещей многие женщины ориентируются исключительно на свой тип фигуры. Они не принимают во внимание еще один немаловажный фактор — свой тон кожи. А зря. Поскольку неправильно подобранный цвет одежды заставит вас выглядеть старше своих лет.

Например, если у вас очень бледная кожа, то свело-салатовая одежда придаст вам нездоровый болезненный вид. Лучше выбирайте яркие оттенки: красный или розовый. Если у вас загорелая и смуглая кожа, тогда красиво будет смотреться белоснежная одежда. А вот от черного верха рекомендуется отказаться всем, поскольку черный цвет подчеркивает морщины.

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Анималистический принт

Сегодня одежда с анималистическим принтом не считается чем-то безвкусным. Поэтому вы вполне можете интегрировать ее в свои луки. Например, стильно смотрится пальто с леопардовым рисунком. Если вы опасаетесь, что будете выглядеть вызывающе в подобной верхней одежде, тогда рассмотрите вариант аксессуаров с животным принтом. Например, это может быть обувь, сумка и т. д.

Свободная одежда вместо облегающей

Забудьте об облегающих вещах — с возрастом их не должно быть в гардеробе. Отдавайте предпочтение свободной одежде. Не обязательно она должна быть оверсайз. Достаточно, чтобы было немного пространства между кожей и тканью.

Джинсы

С возрастом не стоит исключать из своего гардероба джинсы. Рекомендуется только подобрать наиболее удачную пару или несколько пар. Отдавайте предпочтение джинсами прямого кроя или расклешенным, с высокой или средней посадкой.

Длинные кардиганы

Обязательно включите эту одежду в свой гардероб, поскольку она делает любой образ элегантным и женственным. Красиво смотрятся кардиганы с брюками или джинсами прямого кроя.

Плиссированные юбки

Отдавайте предпочтение юбкам длины макси или миди. Осенью сочетайте их с полусапогами или высокими сапогами. В качестве верха подойдет блуза или свитер. Эту одежду следует заправить в юбку.

Броские наряды

Не стоит делать акцент на однотонных и монохромных луках. Не стоит включать в свой гардероб только вещи темных базовых оттенков. Добавляйте в образы яркие акцентные вещи, которые освежают лук. Это могут быть кофты или аксессуары (сумки, шейные платки, обувь) ярких насыщенных оттенков – красных, желтых, оранжевых и т.д.