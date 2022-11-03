 

Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США

03.11.2022, 10:59, Разное
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Популярная американская актриса Шарлиз Терон уже успела удивить поклонников новым образом. Оскароносная кинозвезда сменила свои золотые локоны на короткую прическу угольного цвета. Впрочем, отказалась она не только от длинных волос.

Сегодня исполнительница ролей в фильмах “Два дня в долине”, “Могучий Джо Янг”, “Адвокат дьявола”, “Правила виноделов” и других избавляется от недвижимости в США. Она, по данным издания Dirt, хочет продать особняк в Лос-Анджелесе.

За дом с участком в районе Беверли-Гроув Шарлиз Терон запросила два миллиона долларов, что относительно дешево. Актриса потеряет в цене, так как более двадцати лет назад выложила за это же жилье боле 2,5 миллионов долларов.

На территории особняка располагаются зеленая лужайка, бассейн и гараж на две машины. Сам дом выполнен в испанском стиле. Он занимает площадь около 14 квадратных метров.

Кстати, владение Шарлиз Терон довольно старое. Особняк был построен в 1920-х годах. Однако внутри сделан дизайнерский ремонт. Особого внимания заслуживают арочные проемы и гостиная с камином.

Также в одноэтажном доме 47-летней кинозвезды располагаются кухня со столовой, два спальни и две туалетные комнаты. Полы выполнены из материалов светлых оттенков, стены и потолок окрашены в белый цвет.


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