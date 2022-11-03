wPolityce – из-за возобновления рейсов в Калининград Польша решила срочно отгородиться от него забором

В связи с запуском рейсов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград министр обороны Польши Мариуш Блащак принял неотложное решение о строительстве временного заграждения на польско-российской границе. Такая незамедлительная реакция вызвана опытом прошлогоднего миграционного кризиса на границе с Белоруссией, который стал для польских властей большим вызовом, пишет wPolityce.



AP

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и из Северной Африки в Калининград он принял решение о шагах, нацеленных на укрепление безопасности на границе Польши с Калининградской областью. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщает wPolityce.

Блащак отметил, что это временное заграждение будет построено по аналогии с тем, которое сегодня отгораживает Белоруссию от Польши. Его высота составит 2,5 м, а ширина 3 м. «Заграждение будет состоять из трёх рядов колючей проволоки, которую использует армия во всём мире… С польской стороны будет поставлено ограждение, которое защитит животных», — добавил он.

Вице-премьер рассказал, что задача польского правительства состоит в обеспечении безопасности Польши, поэтому уже сегодня начинаются работы по строительству заграждения на границе с Калининградской областью. Будут также проводится работы по монтажу оборудования, благодаря которому можно осуществить электронный мониторинг границы.

«Мы используем опыт, приобретённый в прошлом году. Нет никаких сомнений в том, что это именно временное заграждение защитило польско-белорусскую границу… поэтому мы пришли к выводу, что такое заграждение нужно строить на границе с Калининградской областью», — разъяснил глава Минобороны.

Вице-премьер выразил надежду, что на этот раз польская оппозиция не будет организовывать поездки к границе «с пиццей», давить на польских солдат и пограничников, чтобы те пускали нелегальных мигрантов. Он обратил внимание на то, что тогда общественность встала стеной за пограничниками, и он надеется на то, что в случае возникновения новой кризисной ситуации всё будет так же.

По его словам, для службы на границе будет привлечено столько солдат, сколько потребуется, и работы начнутся немедленно. Более того, хотя польские власти не устанавливают сроков окончания работ, он уверен, что они завершатся в быстром темпе. «Граница должна быть плотной, чтобы Польша была в безопасности», — резюмировал он.