Новый яркий образ Сары Джессики Паркер из продолжения “Секса в большом городе”

Пока идет съемочный процесс, и создатели делятся бэкстейджем, у фанатов шоу есть уникальная возможность взглянуть на наряды главных героинь еще до выхода новых серий. Накануне в официальном аккаунте проекта “И просто так” в социальных сетях появилась новая фотография исполнительницы роли Кери Брэдшоу, 57-летней Сары Джессики Паркер, в ярком и эклектичном городском образе.

В кадре Сара Джессика позирует в разноцветном просторном платье от марокканского бренда Marrakshi Life, клетчатом шерстяном пальто от Vivienne Westwood и ярко-голубых замшевых сапогах Duchessa Gardini. В новом образе Кери, как всегда, не обошлось без брендовых аксессуаров — шляпки и сумки через плечо от Pierre Cardin.

О старте съемок второго сезона Сара Джессика Паркер объявила в конце сентября. С тех пор в официальном аккаунте проекта регулярно появляются новые снимки-спойлеры. Например, в начале месяца создатели показали еще один яркий образ Керри Брэдшоу — и это уже второй нетипичный аутфит главной героини в новом сезоне. Также подписчики смогли увидеть будущие образы других актрис сериала — Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер.