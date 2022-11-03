 

WSJ Innovator Awards 2022: Марго Робби, Хейли Бибер, Кейт Мосс, Мидоу Уокер и Карли Клосс среди гостей

03.11.2022, 10:40, Разное
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Этой ночью в Музее современного искусства престижное деловое издание The Wall Street Journal вручило ежегодные награды инноваторам индустрии моды и не только. Главный приз достался Энтони Ваккарелло, креативному директору Saint Laurent. Именно в его творениях из коллекции весна-лето 2023 вышли на красную дорожку большинство звездных гостей: Аня Рубик, Кейт Мосс, Хейли Бибер, Шарлотта Генсбур, Шалом Харлоу и Мика Арганараз – все они пришли в нарядах Saint Laurent

Героиня обложки нового номера журнала Марго Робби (съемку мы публиковали в нашем Telegram-канале), напротив, пришла в брючном костюме Proenza Schouler. Карли Клосс выбрала платье Peter Do, а дочь Пола Уокера Мидоу – наряд Alaïa.

Тем же вечером награды получили выдающиеся представители из других областей. Их удостоились певица Анитта (музыка), Джанна Ган (архитектура), Марго Робби (шоу-бизнес), дизайн (Джони Айв), искусство (Дженни Хольцер), Майя Рудольф (комедия).

Кейт МоссМидоу Уокер

В своей благодарственной речи со сцены Марго Робби объявила о создании собственной продюсерской компании LuckyChap Entertainment, цель которой – рассказывать истории о женщинах.

Чтобы делать что-то иначе, как это было раньше, необходимо мужество, – сказала актриса. – Но это того стоит. И я думаю, что сегодняшний вечер – хорошее напоминание об этом.

Награду Робби вручила актриса и режиссер Грета Гервиг. Она высоко оценила трудолюбивость актрисы во время работы с ней над фильмом “Барби”:

Я была счастлива вручить награду именно Марго, потому что она заслуживает все награды мира. И я думаю, что мы должны создавать больше наград, чтобы вручать их именно ей.

Кто пришел на церемонию в прошлом году, смотрите в этом материале.

Марго РоббиКарли КлоссИв ДжобсАня РубикТейлор ХиллШалом ХарлоуМика АрганаразЭмбер ВаллеттаШарлотта Генсбур


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