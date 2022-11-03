 

«КП-Петербург»: Сумку с отрезанными женскими ногами нашли в пруду под Петербургом

03.11.2022, 10:30, Новости дня
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В Ижорском пруду в Колпинском районе Петербурга сотрудниками городского экологического предприятия «Экострой», которые занимаются в том числе очисткой рек, каналов и других водоемов, была обнаружена сумка с отрезанными женскими ногами, сообщили СМИ.

Как сообщил источник «КП-Петербург», в среду в 12.27 в полицию поступило сообщение о том, что при очистке Ижорского пруда в городе Колпино из воды извлекли сумку с лежащими в ней фрагментами женских ног.

Судмедэксперты установили, что сумка с ногами пробыла в воде до двух недель.

Фрагменты тела были отправили в морг на исследование. По факту произошедшего Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело об убийстве.

Остальные части женщины ищет полиция.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Петербург стал «столицей расчлененки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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