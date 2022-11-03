 

Военный специалист Алехин рассказал, как изменилась тактика спецоперации с назначением генерала Суровикина

03.11.2022, 10:30, Новости дня
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Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации РФ после назначения генерала Суровикина, теперь она использует охваты и прорывы, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин.

По словам специалиста, координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина. Так, командование отказалось от «ударов в лоб», теперь используются охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС, передает Ura.ru.

Алехин также отметил, что под руководством генерала Суровикина силовые структуры, участвующие в спецоперации, а именно Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер», стали лучше взаимодействовать.

Напомним, что источник в британской военной разведке сообщил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией в Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.

Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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