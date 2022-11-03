Президент ГК «Калашников» Лушников: Минобороны подписало контракты на поставку винтовок на замену СВД

Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

Как рассказал Лушников, Минобороны уже заключило долгосрочный контракт с ГК «Калашников» и приобретает СВЧ для своих нужд. При этом точное количество винтовок, которые будут поставлены армии, он не назвал, передает РИА «Новости».

Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона – отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии – до 115 сантиметров, емкость магазина – 10 патронов.

Напомним, в сентябре источник в ОПК сообщил, что действующие в Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ).

Напомним, в августе Лушников сообщил, что с этого года в войска начнет поступать новая снайперская винтовка СВЧ на замену СВД.

—