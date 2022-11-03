 

Володин: После госпереворота (sic! – про начатую Россией «спецоперацию» он забыл) Украина потеряла более половины населения

03.11.2022, 9:35, Разное
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“Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с 2014 года из страны уехали 10,5 миллиона человек, забыв, что большинство из них уехали после начала “спецоперации”. Кроме того, жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы решили воссоединиться с Россией – всего более 11 миллионов человек, уточнил спикер.

Для США и ЕС граждане Украины – расходный материал, фантазирует Володин. По его словам, так называемый киевский режим продолжает войну до последнего украинца и ведет к полному исчезновению страны.

Ранее Володин поставил власти Украины в один ряд с террористическими организациями. Он напомнил об обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций, убийствах общественных деятелей и недавней диверсии на Крымском мосту.

Про обстрелы Россией объектов гражданской инфраструктуры и многоквартирных домов в Украине (это является военными преступлениями) он вероятно забыл.


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