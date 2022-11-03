 

Гринвальд – в США демонизируют всех, кто сомневается в официальной точке зрения

03.11.2022, 9:28, Разное
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Освещение в СМИ нападения на мужа спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в очередной раз показало, что американское правительство и пресса категорически не приемлют скептицизма, заявил в интервью Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд. По его словам, человека незамедлительно записывают в конспирологи или сумасшедшие, если он отказывается безоговорочно верить в официальную версию событий.

Гленн Гринвальд — независимый журналист. Он публикует свои работы на сайте Substack. Он присоединяется к нашей программе, чтобы дать свою оценку. Гленн, большое спасибо, что пришли.

Итак, очевидно, что всем приносит боль мысль о том, что 82-летнего мужчину (супруга Нэнси Пелоси. — ИноТВ) ударили молотком. Это самое худшее, что можно себе представить, хотя сегодня подобное стало обычным явлением. Но почему мы должны принимать очевидные несостыковки в истории, которая влияет на общественную политику, и ничего не говорить?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Определённо, не должны. И, на мой взгляд, самый важный момент то, что  миллионы людей вынуждают во всё это верить. Вас считают аморальным или психически нездоровым, например, сторонником теории заговора, если вы сразу и безоговорочно не принимаете на веру любую историю, которую вам рассказывают институты власти.

И самое поразительное, Такер, что эти рамки создают сами журналисты. Люди, главная цель которых в жизни ставить под сомнение и бросать вызов сильным мира сего. Но вместо этого они демонизируют любого, кто этим занимается.

Скептицизм сам по себе никогда не может быть ошибочным. Скептицизм говорит: в том, что нам рассказывают, отсутствуют некоторые доказательства и содержатся ошибочные рассуждения. Даже если позже появятся подтверждения этой версии, сам скептицизм был не просто обоснованным, но и необходимым.

Итак, «Джеффри Эпштейн покончил с собой», «русские взорвали собственный трубопровод», «Джулиан Ассанж — преступник». Я хочу сказать, возможно, мы привыкли принимать на веру самые нелепые утверждения и переходить к следующему. Складывается ощущение, что именно в таком положении мы оказались сейчас.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Я вспоминаю, как на выступлении в конгрессе Виктория Нуланд, которая курирует Украину в Госдепартаменте, сказала: «Нас действительно беспокоит, что у США и Украины есть очень опасные биологические лаборатории, и если они попадут в руки России, это может привести к катастрофе». И любого, кто говорил: «Подождите-ка, что она имеет в виду?» — немедленно клеймили конспирологом.

Скольких людей называют конспирологами…

Меня!

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: …когда они задаются вопросом, работает ли вакцина так, как им сказали, или о чём-либо ещё? Вот что они делают — демонизируют сомнение.

По-моему, вы в тот вечер (после выступления Пелоси в конгрессе. — ИноТВ)  говорили в нашем эфире: «Какие ещё биолаборатории на Украине? Заткнись, апологет Путина!»

Гленн Гринвальд, я благодарен вам. Ваше участие в нашей программе как нейтрализатор послевкусия, как глоток свежего воздуха благоразумия. Большое спасибо.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.


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