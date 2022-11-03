Используйте стеклянные фиксаторы: как временно скрыть пирсинг ушей от посторонних глаз

Пирсинг ушей – популярная процедура. Ее могут делать мужчины и женщины разного возраста. Она не всегда заключается только лишь в традиционном прокалывании мочки. Нередко проколы создаются и в других областях уха. Их количество может быть разным. Чтобы отверстия не закрылись, необходимо носить серьги. Но это не всегда уместно на работе с дресс-кодом или в спортзале. Как временно скрыть пирсинг ушей от посторонних глаз и избежать его закрытия? Об этом мы расскажем в статье.

Как быстро закрываются отверстия

Ушные отверстия особенно быстро закрываются в первый год после пирсинга. Если вы регулярно не носите серьги, то проколы уменьшаются в размерах, а затем зарастают.

В первые месяцы после прокалывания ушей ваш пирсинг может закрыться в течение нескольких часов после снятия сережек.

Недавно проколотые уши требуют особого ухода в первые 6 – 8 недель. В течение этого времени вам следует сохранять свои первые серьги. В этот период рекомендуется носить украшения из золота или нержавеющей стали. Другие металлы могут вызвать воспаление.

Если вы регулярно носили серьги в течение нескольких лет, то отверстия могут закрыться через несколько недель.

Существуют разные хитрости, которые помогут вам скрыть пирсинг, но при этом держать отверстия открытыми. О них мы расскажем далее.

Отрежьте шарик от серег-“гвоздиков”

Наденьте серьги-“гвоздики”. Выдвините штифт вперед и отрежьте шарик кусачками. Затем верните серьги в обычное положение.

Если вы решили использовать этот метод, то желательно, чтобы вам кто-то помогал. Если делать это в одиночку, то вы можете пораниться или сломать серьгу.

Будьте очень осторожны при работе кусачками вблизи ушей. Продезинфицируйте инструмент, чтобы не занести инфекцию в кожу.

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Кончик штифта будет напоминать маленькую родинку. Он станет незаметным для окружающих.

Используйте стеклянные или кварцевые фиксаторы

Вы можете вставить в отверстия стеклянные или кварцевые фиксаторы. Они идеально подходят для того, чтобы проколы в ушах оставались открытыми. Нельзя сказать, что эти изделия совсем незаметны. Но их можно увидеть только при тщательном осмотре ушей.

Избегайте пластиковых украшений. Они часто становятся причиной инфекций. Особенно нежелательно их надевать в первые 6 – 8 недель после прокалывания ушей.

Прозрачные акриловые фиксаторы – тоже нежелательная альтернатива. Они часто отличаются низким качеством.

При необходимости снимайте серьги

Если у вас нет других приемлемых вариантов, и вы носите пирсинг более 6 – 8 недель, то вы можете просто снять серьги во время работы или посещения спортзала.

В этот период отверстия зарастают уже не так быстро, как в первый месяц. Вы можете ходить без серег около 1 – 2 дней. За это время над проколом может вырасти тонкая мембрана. Однако она не будет полностью закрывать отверстие. Вы сможете протолкнуть через нее штифт серьги.

Если у вас возникнут трудности при надевании серьги, то смажьте ее вазелином или мазью с антибиотиками.

Заключение

Эти рекомендации помогут вам сохранить отверстия открытыми и избежать споров с вашим начальником или тренером по поводу пирсинга. Вы можете также рассмотреть возможность ношения минималистичных украшений, если это допускает дресс-код.