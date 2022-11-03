Трендовое окрашивание осени-зимы 2022-2023: какой модный цвет волос сделает моложе женщину за 60

Независимо от того, сколько нам лет, каждая женщина хочет хорошо выглядеть. Однако при выборе стиля и прически стоит учитывать особенности своей внешности, чтобы можно было подчеркнуть все преимущества и замаскировать имеющиеся недостатки.

Женщинам более старшего возраста нужно помнить о том, что есть определенные прически и цвет волос, которые позволяют нам выглядеть немного моложе, чем это есть на самом деле.

Вот несколько советов относительно того, какой оттенок прядей выбрать в 2022-2023 году.

Какой цвет волос подходит для женщин старше 60 лет

Независимо от возраста, каждая женщина может выбирать для себя тот оттенок прядей, какой ей больше всего хочется.

В более старшем возрасте мы просто устаем следить за всеми модными тенденциями, пробовать их и экспериментировать со своей внешностью. Со временем мы учимся ценить комфорт, поэтому, выбор прически и цвета прядей зависит только лишь от нашего собственного стиля.

Однака есть определенные оттенки, которые помогут сделать внешний вид моложе. К ним относится блонд, карамельные оттенки, серый цвет и т. д.

Светлые оттенки

Блонд всегда актуален. Это шикарный, вневременной и супер элегантный цвет. Теплый блонд просто идеально подходит для женщин старше 60 лет. Этот цвет помогает выглядеть намного моложе, чем есть на самом деле.

Теплый блонд является вечной классикой и выглядит более естественно, чем прохладный пепельный цвет.

Слегка желтоватые золотистые пряди красиво сверкают на солнце и выглядят действительно элегантно.

Брондирование

Это особый вариант окрашивания, при котором происходит мягкий переход от коричневого к блонду.

В итоге волосы получаются не слишком яркими и не очень темными. Это способ окрашивания популярен осенью 2022 года и еще долго останется трендом.

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Брондирование – отличный вариант, который позволяет замаскировать седые пряди и выглядеть свежо и привлекательно. Цветовой переход является настолько тонким, что он практически незаметен.

В зависимости от типа кожи и натурального цвета волос можно выбрать как более светлый, так и более темный оттенок. Однако, независимо от того, какой вариант окрашивания будет выбран, результат все равно получится фантастическим.

Клубничный блонд

Когда женщина достигает определенного возраста, ей совсем не нужно выглядеть скучно и уныло.

Чтобы выглядеть модно и стильно, стоит выбрать для себя клубничный блонд. Это самый настоящий тренд для женщин, которые любят экспериментировать с внешностью.

Теплый красноватый тон помогает придать лицу блеск и позволяет волосам выглядеть великолепно. Однако, чтобы поддерживать этот фантастический оттенок, нужно обеспечить правильный уход за волосами.

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Карамельные тона

Это отличный вариант, чтобы освежить внешность. Теплый оттенок помогает сделать внешность более мягкой и позволяет выглядеть моложе.

Лучше всего проводить окрашивание при помощи техники балаяж. Это позволит еще больше усилить антивозрастной эффект.

Седые

Естественные седые волосы помогают выглядеть моложе. Серый цвет подчеркивает красоту прядей.

Если полностью седые волосы кажутся чем-то слишком чрезмерным, то можно просто к своему окрашиванию добавить несколько серых прядей.

Коричневый

Это один из самых востребованных цветов волос осенью 2022 года. Шоколадный оттенок выглядит просто потрясающе и заставляет кожу буквально сиять.

Кроме того, такой цвет волос позволяет нам выглядеть немного моложе и несколько смягчает слишком резкие черты лица.