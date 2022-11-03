Шоу больше не будет: декорации студий “Пусть говорят” и “На самом деле” разобрали и пустили на дрова

Программы “Пусть говорят” и на “Самом деле” снимались в павильоне на улице Лизы Чайкиной близ столичной станции метро “Аэропорт”. Это так называемый “Теледом”, где с 2007 года снимались так же передачи “Кто хочет стать миллионером?”, “Своя игра”, “Сто к одному” и несколько сезонов шоу “Голос”. Прежде тут были цеха опытно-конструкторского бюро им. А. С. Яковлева. Но потом развлечения стали важнее науки.

Впрочем, теперь тоже не до развлечений. Как пел когда-то Филипп Киркоров, “страна моя, тебе не до концертов”. Сотрудники технических служб, обслуживающих “Теледом”, сообщили, что декорации студия “Пусть говорят” и “На самом деле” якобы уже давно разобраны и их, скорее всего, просто “пустили на дрова”. В смысле, возобновления этих программ ждать не приходится.

Напомним, “Пусть говорят” прежде выходило под названиями “Большая стирка” и “Пять вечеров”. Первым ведущим программы был Андрей Малахов (с 23 июля 2001 года по 7 августа 2017 года), а вторым — Дмитрий Борисов (с 14 августа 2017 года). Передача имела семейно-драматическое, в том числе бытовое содержание и вызывала много нареканий своей скандальностью.