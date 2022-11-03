Мнение: Не хватает «ишаков»!

Если попытаться отвлечься от сути невероятной мерзости, которую творит наша страна с этими иранскими «мопедами» (я так и не представляю, как мы вообще будем смотреть в глаза украинцам после неизбежного поражения) – в чисто теоретическом ключе тут явно имеет место головокружительный зигзаг истории вооружений, когда внезапно, после 80 лет последовательного развития и усложнения технологий, увеличения скоростей почти до космических, космического же роста стоимости (сейчас один истребитель последнего поколения стоит, наверно, как целая воздушная армия времен ВОВ) – вдруг «змея кусает себя за хвост», и «последним писком» военно-воздушной мысли оказывается «барражирующий боеприпас» даже не на реактивной, а на допотопной пропеллерной тяге, со скоростью чуть больше скорости «кукурузника» и с двигателем от сельского мотоцикла.

Против дурацких «летающих мопедов» оказываются бессильны почти все новейшие средства ПВО, причем как российского лапотного, так и вполне продвинутого западного производства. Мало того, что всякие с300 и «Пэтриоты» летящую тарахтящую гадость с трудом «видят» – в нее еще и не так просто попасть ракетой, а главное – сама ракета по цене оказывается дороже «мопеда» чуть не в 10 раз, то есть оборона современными средствами оказывается крайне накладной для защищающейся стороны!

Вроде бы идеально подходят старые добрые турели со спаренными крупнокалиберными зенитными пулеметами, всякие «шилки»; но беда как раз в том, что их тоже МАЛО – поскольку давно уже никому в голову не приходило, что с современными самолетами можно бороться при помощи пулеметов – с их-то скоростями! То есть – хороших зениток времен Второй Мировой сейчас уже тоже днем с огнем не найти.

Не пригодятся и всякие истребители-перехватчики – как раз по причине скорости. Про этот феномен отчасти даже по сказаниям еще той же Великой Отечественной было известно: например, немецким «мессерам» было очень трудно охотиться за девушками, летавшим по ночам на тихоходных По-2 с подвешенными к ним бомбами – «мессер», имеющий изначально намного более высокую скорость, постоянно «проскакивал» русский биплан, не успевая как следует прицелиться.

Кстати, в каком-то смысле так называемые «герани» (т.е. иранские «шахеды») – это полный аналог тех По-2, на которых летали Марина Раскова и другие «ночные ведьмы»: такие же ночные крайне тихоходные бомбардировщики, у которых главным преимуществом была малозаметность и сравнительная точность бомбометания (при малом весе собственно бомбовой загрузки).

Соответственно, получается, что украинцам, чтобы справиться с напастью, лучше всего было бы не ломать голову над сверхтехнологичными решениями, а «просто» возродить пару-тройку эскадрилий истребителей времен ВОВ: каких-нибудь Як-3 или Ла-5. Или, возможно, еще лучше – такой же сравнительно тихоходный И-16. Вот для таких истребителей «шахеды» были бы чрезвычайно удобной и легкой мишенью, как в тире: никаких средств самозащиты у них нет, поверхность довольно большая, скорость маленькая.

Удивительно, что в 21 веке «ишаки» и зенитки времен ВОВ оказались бы лучшим и ПЕРЕДОВЫМ средством защиты от жестокого и подлого врага!