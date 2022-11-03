В Бразилии «инспекторы лояльности» проверяют мужей на верность

Новая онлайн-«профессия» попала в заголовки новостей бразильских СМИ. Привлекательные женщины будут пытаться соблазнить мужей клиентов, а затем предоставят доказательства их верности.

Бразильские инспекторы лояльности стали очень популярны в социальных сетях. Обычно это молодые привлекательные женщины, которые берут от 4 до 30 долларов, чтобы проверить лояльность мужчин своим женам или подругам онлайн, а затем предоставить доказательства своим клиентам.

Тестирование обычно включает в себя обращение к ним через мессенджер или простое притворство, что получили их контакты от общего знакомого. Они делают скриншоты разговоров со своими отметками, любые фотографии, которые они отправляют, а затем передают все это своим партнерам в качестве доказательства своей лояльности или ее отсутствия.

22-летняя инспектор лояльности Николли, опрошенная Universa UOL, только что родила и была без работы, когда к ней впервые обратилась женщина, чтобы проверить верность своего мужа. Именно этот первый опыт заставил ее понять, что существует реальный спрос на такую услугу.

– Она написала мне, что считает меня очень красивой и что я во вкусе ее мужа, – вспоминает Николли. – Она сказала, что очень подозрительно относится к нему, потому что он уже несколько раз изменял, поэтому она хотела, чтобы я поприставала к нему, чтобы посмотреть, купится ли он на это.

Молодая женщина притворилась, что по ошибке отправила сообщение мужу женщины, а затем завязала разговор, который вскоре привел к разговору о личной встрече. Она сделала скриншоты их сообщений, отправила их клиенту, который отправил ей щедрое вознаграждение за ее хлопоты. Николли рассказала о своем опыте на TikTok, и вскоре к ней обратились другие женщины с аналогичными просьбами. Сегодня она зарабатывает от 800 до 1000 долларов, проверяя лояльность мужчин онлайн.

20-летняя женщина из Куритибы Стефани Лара – еще один инспектор лояльности, которая начала предлагать услуги по проверке лояльности, чтобы помочь женщинам прекратить токсичные отношения. Она утверждает, что примерно шесть из десяти мужчин примут ее ухаживания и провалят тест.

– Я не думаю, что тест на 100% докажет, верен человек или не», – сказала Стефани. – Но я думаю, что очень помогает выяснить, каковы намерения тех, кто на нашей стороне. Многим женщинам просто нужно достаточно доказательств, чтобы уйти.

19-летняя Ясмин работает инспектором лояльности около года, но она уже познала темную сторону этой новой онлайн-профессии. Однажды мужчина, которого она проверяла, просмотрел телефон своей девушки и узнал, что происходит. Он связался с ней и пригрозил найти ее и отомстить. Она боялась за свою жизнь, но паре удалось уладить свои разногласия, и мужчина перестал ее искать. Тем не менее, с тех пор она перестала отклонять запросы на тестирование мужчин из того же города.

В последнее время инспекторы лояльности начали диверсифицировать свои услуги. Некоторые предлагают протестировать потенциальных кавалеров и сообщить, стоит ли на них тратить время и чувства. Кроме того, есть клиенты, которые просят инспекторов лояльности проверить мужей других женщин, чтобы в случае неудачи они могли отправить доказательства своим женам, чтобы разлучить их и, предположительно, занять место жены.