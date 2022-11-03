 

«Великая страна встанет с колен» – новое предсказание о России давным-давно скончавшейся Ванги

03.11.2022, 7:19, Разное
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Ясновидящая Ванга пророчила России великое будущее в роли сильной державы, утверждают российские интернет-издания.

Война в УкраинеВ своих предсказаниях болгарская провидица Ванга уделяла особое внимание России, поскольку всегда хорошо относилась к русскому народу и стране в целом. Ясновидящая верила, что когда-то (после четвертой мировой войны?) Россия вернется к своим истокам (в Московию, в землянки?) и по праву станет одним из сильнейших мировых государств.

Так, Ванга пророчила: «Великая страна встанет с колен и займёт главенствующее положение в мире».

Россияне своими глазами смогут наблюдать как будет сбываться пророчество болгарской прорицательницы, ведь свое предсказание она связывала с концом 2022 года.

Тем не менее, путь России и ее граждан будет непростым. Россиянам придется столкнуться с рядом трудностей, прежде чем страна займет свое полноправное место в мире. Однако Ванга уверяла, вера в свои силы и авторитет властей помогут стране подняться с колен, справившись со всеми превратностями судьбы.

Ясновидящая утверждала: Россия рано или поздно выступит духовным мировым центром и ей по силам будет решить глобальные проблемы.


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