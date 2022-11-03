 

Ипотека на “вторичку” получит поддержку в России

03.11.2022, 6:47, Разное
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Покупка квартиры – дело довольно сложное. Порой недостаточно подобрать подходящий вариант с учетом множество факторов: от уровня ремонта до экологии района. На понравившийся вариант денег может попросту не хватить. Конечно, далеко не все могут использовать недвижимость в качестве инструмента для инвестиций. Чаще всего граждане покупают дом или квартиру непосредственно для жизни и в этих случая их выручает ипотека.

Взять кредит на недвижимость сегодня можно при соблюдении ряда несложных условий. Благо, в России действуют льготные программы, а конкретные банки предлагают потенциальные клиентам отдельные виды скидок. Впрочем, на дисконт покупатели жилья могут рассчитывать и от самих застройщиков.

Сегодня купить квартиру в только-только построенном доме бывает даже выгоднее, однако вторичный рынок недвижимости слегка буксует. Меж тем, сложившуюся ситуацию готовы исправить в Правительстве РФ. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже высказался в поддержку ипотечных программ для “вторички”.

По мнению заместителя председателя кабмина, власти поддерживают кредиты на недвижимость на первичном рынке, однако ипотека на вторичном никак не развивается, что негативно отражается в целом на темпы продажи жилья. Чиновник подчеркнул, что власти вплоть на уровне президента страны готовы искать решения этой ситуации.

Купить квартиру в ипотеку, конечно, довольно доступный вариант для того, чтобы стать собственником недвижимости. Однако, к сожалению, далеко не все граждане отличаются порядочностью и кто-то идет на преступление ради квадратных метров.

Так, в Иванове родственница подсунула пенсионерке документы о продаже дома вместо завещания. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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