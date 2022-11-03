Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна

Заслуженная артистка России Елена Степаненко несколько лет назад пережила тяжелый удар судьбы. Она развелась с популярным юмористом Евгением Петросяном. Брак Народного артиста РСФСР с коллегой по цеху продлился 33 года, официально они расписались в 1985 году.

Развод двух мастодонтов юмора сопровождался громкими скандалами. Распавшаяся пара долгое время через суд делила совместно нажитое имущество. Однако это не главное. Против художественного руководителя телепроекта “Кривое зеркало” ополчились и поклонники, и многие товарищи.

Публика не оценила новый выбор престарелого сатирика. Евгений Петросян в качестве пятой жены выбрал своего концертного директора Татьяну Брухунову. Сегодня 77-летний артист эстрады и его 33-летняя крайняя жена воспитывают совместного сына Вагана.

Тем временем 69-летняя Елена Степанко уже восстала из пепла. Трудные времена прошли и сегодня актриса вновь выходит на сцену. Юмористка даже сменила образ. Конечно, и раньше королева “Кривого зеркала” одевалась элегантно и со вкусом, а сейчас она радует зрителя не только шутками, но шикарной внешностью.

Лицо и тело артистки эстрады претерпели метаморфозы. Она выглядит значительно моложе, а образ дополняется стильными нарядами. Однозначно, бывшая жена Евгения Петросяна побила соперницу в модном поединке.

Татьяна Брухунова, увы, не радует публику яркими аутфитами. Одевается она довольно скромно и меркнет даже перед пожилым супругом, предпочитающим темные строгие образы.

Интересно, не стесняется ли Евгений Петросян, когда выводит свою молодуху на светские мероприятия? Так или иначе, в искренность их отношений верят далеко не все. Злые языки поговаривают, что девочка просто позарилась на деньги юмориста. Впрочем, Елена Степаненко уже лишила бывшего мужа части активов.