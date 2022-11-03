Продюсер Разин: Все незаконно размещенные в интернете материалы с Юрой Шатуновым и группой «Ласковый май» будут удалены

Продюсер Андрей Разин заявил, что в течение трех месяцев все незаконно размещенные в интернете материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой «Ласковый май», будут удалены, исторические записи группы и исполнителя можно будет увидеть только на двух YouTube-каналах – «Андрей Разин» и «Ласковый май».

В опубликованном на своем YouTube-канале видео Разин пообещал, что приблизительно через два-три месяца песни Юры Шатунова и группы «Ласковый май» в Сети останутся только на официальных YouTube-каналах – «Андрей Разин» и «Ласковый май», все незаконно размещенные в интернете материалы будут удалены, передает РИА «Новости».

Продюсер заявил, что патенты на товарные знаки «Юрий Шатунов», «Андрей Разин», «Ласковый май» были «проданы американцам». По словам Разина, через три месяца все телепрограммы российского телевидения, связанные с группой «Ласковый май» и Юрой Шатуновым, будут удалены.

Продюсер заявил, что исполнение песен «Ласкового мая» также будет запрещено через три месяца, и никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность.

При этом Разин заявил, что открыт к предложениям – любой желающий, по его словам, в том числе федеральные российские и зарубежные каналы и радиостанции, могут запросить согласие правообладателя на использование контента.

Продюсер также пообещал, что творчество Шатунова будет развиваться, а группа «Ласковый май» будет создана заново из молодых ребят.

РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову – он назвал заявления Разина бредом и порекомендовал следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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