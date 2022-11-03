 

Боец «Спарты»: Для эффективного ведения боевых действий нужно не меньше 20-30 беспилотников на батальон

03.11.2022, 4:05, Новости дня
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Боец «Спарты» рассказал, что для эффективного ведения боевых действий, которое подразумевает наблюдение за противником, корректировку огня и сброс гранат, нужно не меньше 20-30 беспилотников на каждый батальон.

Один из бойцов батальона «Спарта» рассказал в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «ДонеZкий», что на одну рабочую группу нужно минимум три беспилотника – два летательных аппарата для наблюдения за противником и корректировку огня и еще один для сопровождения группы и сброса гранат. По его оценкам, на батальон нужно не меньше 20-30 беспилотников, которые одновременно работают, не считая запас летательных аппаратов, необходимый для пополнения выбывающих БПЛА. Кроме того, по его словам, обязательно нужен запас батарей, запас зарядных расходников, запас лопастей и других запчастей.

Напомним, в августе командир батальона «Спарта» Артем Жога рассказал о центре беспилотной авиации в ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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