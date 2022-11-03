 

Источник: Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России в убийстве мирных жителей

03.11.2022, 4:04, Новости дня
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Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике с целью последующего обвинения РФ в агрессии против мирных жителей, рассказал источник в силовых структурах.

В силовых структурах сообщили, что в Артемовске военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений российских войск. Источник выразил уверенность, что основная цель киевских властей – представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России, передает РИА «Новости».

Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления ВС России. В конце октября один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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