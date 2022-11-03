 

Володин обсудил с Бердымухамедовым развитие межпарламентских отношений

03.11.2022, 4:00, Разное
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Это первый визит Бердымухамедова в Госдуму в должности спикера парламента. В 2009 году он посещал ГД в статусе президента Туркменистана.

На встрече Володин отметил большой политический опыт Бердымухамедова и его дружбу с российским лидером. Это залог тесных контактов и взаимопонимания между Москвой и Ашхабадом, считает спикер Госдумы.

“Рассчитываем, что ваш визит даст хороший импульс развитию отношений между парламентами России и Туркменистана”, – сказал председатель ГД.

Он предложил Бердымухамедову принять участие в совещании спикеров парламентов стран Каспийского региона в Баку. Планируется обсудить ключевые вопросы межрегионального сотрудничества и межпарламентских отношений. Бердымухамедов поддержал инициативу Володина.

Также спикер парламента Туркменистана сообщил, что в республике уделяется большое внимание русскому языку на всех этапах обучения. В следующем году в стране начнется строительство Российско-туркменистанского университета, уточнил он.

Бердымухамедов предложил Володину посетить Туркменистан и совместно обсудить структуру будущего университета. Спикер Госдумы принял приглашение, сообщает пресс-служба палаты.


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