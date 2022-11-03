 

Квартиры в Москве за год уменьшились на 7%

03.11.2022, 4:00, Разное
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Столичные застройщики продолжают сокращать площадь квартир в своих жилых комплексах, чтобы снизить бюджет покупки и расширить аудиторию покупателей. Так, всего за 12 месяцев средняя площадь жилья внутри МКАД сократилась на 7%, или более чем на 4 “квадрата”.

В классе “комфорт” квартиры стали меньше на 10%. Площадь лотов в реализации составила 43,5 кв. м. Это связано с тем, что почти треть квартир в реализации – это компактные студии, особенно популярные у покупателей.

В классе «бизнес» площадь квартир сократилась на 5%, до 65,7 кв. м. В премиальных новостройках квартиры стали меньше на 14%, потеряв 12 “квадратов”. Средняя площадь премиальных лотов в продаже сейчас составляет 77,8 кв. м.

Данный тренд не коснулся только элитного сегмента. Здесь средняя площадь лотов выросла на 1%, до 159,4 кв. м.

Квартиры в столичных новостройках будут становиться больше при соблюдении двух условий – увеличения доходов населения и снижения ставок по ипотеке. Однако вряд ли это произойдет в скором времени.


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