 

NTD – инфляция в Европе заставляет людей выбирать между теплом и едой

03.11.2022, 3:55, Разное
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Экономический рост в еврозоне в третьем квартале замедлился из-за стремительного роста инфляции, что усиливает опасения скатывания блока в рецессию в ближайшие месяцы. Как передаёт NTD, из-за повышения цен на энергоносители жителям Европы приходится делать выбор между теплом в доме и покупкой еды. NTD: инфляция в Европе заставляет людей выбирать между теплом и едой.

Экономический рост в еврозоне в третьем квартале замедлился из-за стремительного роста инфляции. Это усиливает опасения, что в ближайшие месяцы блок скатится в рецессию.
По данным Eurostat, ВВП в 19 странах, использующих евро, вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом. За предыдущий период рост составил 0,8 процента.

Это показывает, что экономика еврозоны начинает ощущать влияние стремительного роста цен на энергоносители, повышения процентных ставок и проблем с цепочками поставок.

В октябре рост потребительских цен в зоне евро составил почти 11 процентов. В сентябре было около 10 процентов. Это немного выше прогнозов, поскольку инфляция в Германии, Италии и Франции ускоряется.

Жители Брюсселя говорят, что теперь им постоянно нужно выбирать, на что тратить деньги.

ЖИТЕЛЬ БРЮССЕЛЯ: Особенно когда речь идёт о продуктах, еде и жилье. Правительство повысило цены на электроэнергию, газ и прочее. Всё это настоящая проблема, потому что я должен сделать выбор между теплом в доме и покупкой еды.

ЖИТЕЛЬНИЦА БРЮССЕЛЯ: Арендная плата постоянно растёт, растёт и растёт, а вот зарплата — нет. Это сложно понять. Я пытаюсь сэкономить, чтобы хватило на жильё, но это сложно.

ЖИТЕЛЬ БРЮССЕЛЯ: Цены высокие, билеты на поезд дорогие, рестораны дорогие, всё подорожало. Все переживают действительно тяжёлые экономические времена. Нужно снизить цены, потому что это действительно тяжело для всех.

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, сообщила о небольшом ускорении роста в третьем квартале с одной десятой до трёх десятых процента. Однако в Бельгии, Латвии и Австрии уже зафиксировали отрицательный рост.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.


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