Мнение: Акт покаяния Эрика

“Ехали мы как-то с моим американским приятелем Эриком на троллейбусе мимо “Ударника” по каким-то тогдашним консультационным делам (напомню, что Эрик Уинчелл – мой старый американский друг, веселый парень без царя в голове, по всему – этакий Энди Таккер, сошедший со страниц О’Генри прямо на суматошную российскую постперестроечную землю; по образованию Эрик был советолог и приехал к нам сразу после 1991 года, надеясь сделать здесь свой первый миллион. Как и Энди Таккер, Эрик непременно сделал бы свой миллион – если б не был так же лопоух, ленив, наивен и по-детски непосредственен).

Дело было в середине 90-х. Мой как всегда словоохотливый напарник трепался без умолку, заставляя весь троллейбус поневоле прислушиваться к своему чудн́ому американскому акценту. В тот раз, помнится, рассказ шел о его сложных взаимоотношениях с русскими девушками.

– Я не могу с ними разговаривать, Ал́эксей!, – говорил он мне, блестя своими выразительными, почти черными глазами. – Они ничего не знают!

– Как не знают? – удивлялся я, прихлебывая из бутылки “Фанту”.

– Да, вот, подумай – я с такой вот гуляю по Москве, и спрашиваю – а ты знаешь, как эта улица называется? А она хлопает глазами – “не знаю”!

– Ай-яй-яй! – сочувственно говорю я.

– Я говорю – хорошо! – продолжает, горячась, Эрик. – Тогда я сам говорю – это улица Солянка. А ты знаешь, почему она так называется?

– Что, опять не знает?

– И этого не знает! Я, из Америки, лучше знаю, почему у нее улицы в городе называются так, как они называются! Я ей объясняю – а она ничего не знает!

– Может, приезжая? – вяло интересуюсь я.

– Нет, Алэксей! – трагически вздыхает Эрик. – Она из Москвы! И папа из Москвы, и мама…

– Да чего с ней об улицах-то говорить? – спрашиваю я. – Ты бы повел ее к себе…

– Э-э, нет! – грозит мне пальцем Эрик и хитро улыбается. – Я что, дурак?

– Почему?

– А то я не знаю, что там будет дальше! Я ВСЁ знаю! – тут Эрик забавно морщится и начинает говорить тонким, кокетливым голоском, явно передразнивая некую свою пассию. “Ой, ты знаешь, Эрик – мне кажется, что я немножко беременна! Ой, а ты знаешь – у нас будет ребенок. Ой, а мы ведь поженимся, милый? Ой, а я бы хотела познакомиться с твоими родителями? Ой, а как же я буду рожать здесь, где такие ужасные врачи?! Милый, мы же поедем рожать в Америку – там такие хорошие роддома! Ой, а моя мама ведь тоже поедет со мной – ведь мне без нее будет так плохо! Ой, а ведь с мамой должен поехать и папа, и мой дядя… Эрик, а когда же ты станешь работать в Америке – здесь так хорошо, и мне нужен дом….”

– Эк у тебя все продумано! – только и сумел сказать я, подавленный грандиозностью картины Эрикова будущего.

– А зачем мне возвращаться в Америку, несоленого поев? Ведь так это по-русски, да? – Эрик аж приосанился, поскольку всегда очень гордился своим знанием русского.

– Несолоно хлебавши, – машинально поправляю его я.

Тут в окне троллейбуса проплывает тогда еще недостроенная громада Храма Христа Спасителя, в просторечии Хахаэса. О ту пору каждый интеллигентный москвич при виде сего бетонного памятника лужковского православия считал своим долгом просто ритуально плюнуть и пробормотать “пару ласковых”. Не стал исключением и я. На миг отвлекшись от Эриковых переживаний по поводу меркантильных москвичек, я сказал с чувством:

– Вот ведь построили, блин, уродство! Наотмывали, сволочи, денег! Куда такого громилу, а?

Вопрос, собственно, не предполагал ответа. Однако вдруг Эрик как-то подобрался, стал крайне серьезен и и не без некоторой торжественности изрек:

– ТЫ ЧТО?! Это надо строить!

_ Да брось ты! – отмахнулся я. – Кому он нужен-то?

Эрик стал серьезен просто как миссионер в кругу раскрашенных чингачгуков: он расправил плечи, приподнялся на сиденье и для пущей убедительности даже поднял вверх палец. В полупустом троллейбусе на него уже оглядывались – но он обращал внимания.

– Это очень важно: ведь это же АКТ ПОКАЯНИЯ!

Я чуть не подавился “Фантой”.

– Что-о? Да ты совсем осатанел, советолог чертов! Научили вас, подлецов, на нашу голову!

– Ты не прав, Ал́эксей, – скорбно качает головой Эрик.

Дальнейшую часть пути до места мы проделываем в молчании” (2005).