 

“Кануло навсегда”: врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное

03.11.2022, 2:35, Разное
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Не так давно знаменитая актриса сообщила, что покинула в Москву по веской причине – чтобы подлечить свое здоровье. По ее словам, ей стало совсем плохо физически и эмоционально. В итоге Алика Смехова оказалась в Кисловодске, в одном из местных санаториев.

Место, в котором остановилась артистка, славится своими процедурами. К слову, недавно там же побывала и Наташа Королева, оставшись очень довольной. Здесь есть все – от медицины до детокса. Так что, помимо приведения своего состояния в норму, звезда еще и усохла, что сложно не заметить, глядя на ее исхудавшее тело на последних фотографиях.

“Я провела очень насыщенную неделю – правильное питание, детокс, терренкур в потрясающем парке с инструктором, медитации, всевозможные процедуры”, – поделилась она в своем микроблоге. В общем, местные врачи и специалисты сделали все возможное, чтобы Алика Смехова обрела внутреннюю гармонию и вышла за двери здоровой.

Теперь маленький отпуск в Кисловодске актрисы подошел к концу, а в месте силы ее больше нет. Напоследок актриса решила поделиться с поклонниками важной мыслью – ценить каждое мгновение своей жизни.

“…пока оно есть, пока оно не промелькнуло и не кануло навсегда. Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни”, – обратилась к народу Алика Смехова.


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