 

“Вторичка” дешевеет шестой месяц подряд

03.11.2022, 2:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вторичные квартиры в старых границах Москвы по итогам октября подешевели почти на 1%, до 255,7 тыс. рублей за кв. м. Снижение фиксируется уже шесть месяцев подряд. С мая средние цены просели на 6%.

В Новой Москве с мая “вторичка” подешевела на 4%, до 200,4 тыс. рублей за кв. м, в Подмосковье – на 2%, до 151,6 тыс. рублей.

Внутри МКАД быстрее всего снижаются цены на квартиры в старых кирпичных или панельных 5-этажных домах. Если рассматривать по округам, то быстрее всего дешевеет жилье в ЮВАО, а также в ЦАО и ВАО.

В обозримом будущем темпы снижения цен на “вторичку” могут ускориться. Несмотря на умеренный спрос, сегмент пополняется новым предложением. Только за последний квартал квартир на вторичном рынке Московского региона стало на 60% больше. Это рекордный показатель за все время наблюдения за рынком.

Поэтому владельцам квартир приходится бороться за покупателей, снижая цены и предоставляя скидки. Средний размер дисконта сейчас достигает 10-20%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.22 / «Явное неуважение к обществу и государству РФ»

18.08.22 / Новый закон обяжет родителей невесты предоставлять двухлетнюю гарантию

21.03.21 / «Совершенно никакой адвокат» – Владимир Ульянов (Ленин)

24.10.22 / Чудо 4-х недель – Личное мнение

28.06.20 / В какой «хоккей» они не играют

29.10.22 / Запрет двигателей внутреннего сгорания ускорит деиндустриализацию Европы

12.07.22 / American Conservative – cтрана идёт не туда — американцы больше не верят ни властям, ни газетам

19.10.22 / На съемках «Полтергейста» использовали настоящие человеческие останки

27.12.21 / Мнение: Про кощунство

14.08.21 / Мнение: Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика