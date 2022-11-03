Guardian – Китай запретил сниматься в рекламе знаменитостям с аморальным поведением

Власти Китая запретили знаменитостям, уличённым в аморальном поведении и сознательном или ошибочном распространении «плохих идей», участвовать в рекламе, пишет британская газета The Guardian. Согласно новым правилам, китайские звёзды должны исповедовать в рекламной деятельности социалистические ценности и действовать в соответствии с общественной моралью и традиционными ценностями.



AP

В рамках продолжающегося стремления привести общество в соответствие с «основными социалистическими ценностями» Китай запретил всем знаменитостям рекламировать ряд товаров, а также полностью запретил участие в рекламе тем, у кого «испортилась мораль», сообщает британская газета The Guardian.

Правила, объявленные государственными регулирующими органами на этой неделе, запрещают китайским знаменитостям публично одобрять или рекламировать товары в сфере здравоохранения, образования и финансов, включая электронные сигареты и детские смеси.

Регуляторы заявили, что это сделано для того, чтобы китайское общество «руководствовалось мыслями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху». При этом подразумевается всеобъемлющая идеология, лежащая в основе правления Коммунистической партии под руководством Си, поясняет издание.

«Знаменитости должны сознательно исповедовать основные социалистические ценности в своей рекламной деятельности, а рекламная деятельность должна соответствовать общественной морали и традиционным добродетелям», — говорится в новых правилах.

Это последний нормативный шаг в рамках ограничительных мер в индустрии развлечений, в которой знаменитости фактически попали в чёрный список из-за скандалов и вмешательства в онлайн-сферу, считает британская газета.

Правила также запрещают компаниям нанимать знаменитостей, уличённых в аморальном или в незаконном поведении, включая уклонение от уплаты налогов, пьянство, наркоманию и мошенничество, а также использовать в рекламе образы лидеров коммунистической партии, революционных лидеров и героев.

Власти заявили, что эти правила были введены в ответ на действия знаменитостей, незаконно или ошибочно поддерживающих «плохие идеи».

«Средства массовой информации небрежны, когда позволяют незаконным и безнравственным звёздам участвовать в рекламном продвижении. Хаос в сфере рекламной поддержки серьёзно ущемил права и интересы потребителей, нарушил рыночный порядок и загрязнил социальную атмосферу, и люди выразили сильную реакцию», — говорится в заявлении китайских властей.

Как считает The Guardian, всё более авторитарное правление Си ужесточило контроль над индустрией развлечений и фанатами знаменитостей в попытке перестроить китайский ландшафт поп-культуры.

В сентябре 2021 года власти запретили некоторые реалити-шоу талантов и приказали вещательным компаниям не рекламировать мужчин, которых они уничижительно называют «изнеженными».

В том же месяце на симпозиуме по индустрии развлечений в Пекине на тему «Любить партию, любить страну, отстаивать нравственность и искусство» было сказано, что индустрия должна вести себя нравственно как в общественной, так и в частной жизни.

Президент Китайской рекламной ассоциации Чжан Гуохуа сказал, что правила будут способствовать «более стандартизированному и здоровому совершенствованию» сферы развлечений.

«Это не означает, что поддержка знаменитостей будет ограничена, но все будут более осторожны, а артисты станут более ответственными и самодисциплинированными. До тех пор, пока закон соблюдается, поддержка знаменитостей будет осуществляться нормально, в рамках соответствия и законности, так что влияние будет положительным», — заявил Чжан в интервью китайским СМИ.

Также он отметил, что те, кто «пользовался преимуществами публичной деятельности», должны быть готовы к тому, что их действия будут сдерживаться из-за их влияния в качестве примера для подражания. «У вас такой статус и влияние в отрасли, поэтому вы должны быть осторожны в своих словах и поступках», — призвал Чжан.

В последние годы масштабная индустрия развлечений Китая была потрясена скандалами со знаменитостями, которые перешли грань крайней политической деликатности, напоминает британская газета.

В 2021 году актёр Чжэн Шуан был оштрафован почти на 300 миллионов юаней ($46 млн) за уклонение от уплаты налогов, и ему запретили участвовать в развлекательных программах. Примерно в то же время представитель бренда Fendi Чжао Вэй по неизвестным причинам удалила своё имя из всех работ на крупных развлекательных платформах.

Несколько компаний или знаменитостей также были наказаны за поддержку некачественных или мошеннических продуктов. В прошлом году стендап-комик Ли Дань был оштрафован на сумму около $134 тыс. за рекламу женского нижнего белья, которая была признана оскорбительной для женщин, о чём сообщали китайские СМИ.

Новые правила также требуют, чтобы знаменитости полностью понимали и надлежащим образом использовали продукт, который они рекламируют, заключает The Guardian.