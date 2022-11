Мнение: Эрик и контроль насекомых

(из той же серии “Приключения Эрика”)

Работником Эрик был, надо сказать, никаким. Первое время я еще пытался пристроить его к какому-нибудь полезному делу – позвонить там, к примеру, и поговорить с потенциально нужным человеком по-аглицки. Эрик выслушивал задание с невозможной внимательностью и тщанием во взоре, много раз переспрашивал – а потом начинал «настраиваться». Сначала «настраивался», потом ему все время что-то мешало – в общем, в итоге я плевал на это дело и звонил сам.

А Эрик то слонялся по необъятному офису, болтая с нашими американцами, то куда-то проваливался, то меланхолично читал журналы. Я вскоре вообще от него отвязался – в конце концов, не я же ему зарплату плачу? Эрик неизменно старательно выводил в еженедельном отчете напротив своей фамилии – Eric Winchell – WORKING HARD… и предавался мечтам о миллионе.

Вскоре, впрочем, он напал на его след – и воодушевился.

Как-то утром он радостно подошел ко мне:

– АлЭксей! (он всегда называл меня так – с ударением на второй слог). Я знаю, как заработать миллион!

– Ура, – сказал я (я, как обычно, заполнял какую-то важную таблицу). – И как же?

– Ты слышал, что в Россию приходит компания «Марс»? Я слышал!

– Да ну, – сказал я. – Ну и что?

– Ты, конечно, не знаешь компанию «Марс», – сказал Эрик. – Откуда тебе знать? Эх… Ты же русский…

– Ну почему же? – обиделся я. – Как это – не знаю? Очень даже знаю! Они делают батончики «Марс» и «Сникерс». Вот!

– Да, – обрадовался Эрик. – Вот именно! «Сникерс». Хи-хи-хи!

Тут Эрик еще раз скорчил неописуемую рожу и опять сказал «Хи-хи-хи!»

Я оторвался от компьютера и посмотрел на него с подозрением.

– Перегрелся, что ли, с утра? Ты чего хихикаешь?

– Это я тебе показываю, – обиделся Эрик. – Сникер – это и есть «хихикать» по-Вашему. Вот так.

И он в третий раз показал – Хи-хи-хи!

– А, – успокоился я. – Но миллион-то тут при чем? Ты собираешься торговать батончиками? Опоздал! Их уже давно никто не ест.

– АлЕксей, ты не понимаешь! – возбужденно сказал Эрик. – Они тут завод собираются строить. У вас… Сейчас скажу: в Ступино!

– Красота! – сказал я. – Это под Москвой, я знаю. И ты что, собираешься наняться на стройку? Учти – много тебе не дадут, хоть ты и американец.

– Ты дурак, АлЭксей! – важно заявил Эрик. – Я закончил Университет в Олбани – чтобы я еще таскал эти… да, кирпичи! Я займусь Insect control!

– Чем-чем?!

Мой английский и тогда оставлял желать лучшего, так что я лишь с третьего раза понял, что имел в виду Эрик.

– Блин, насекомые?! Какие еще насекомые?

– Ты не понимаешь, – сказал Эрик, который просто на глазах раздувался от важности. – Это у вас тут, у русских – все тяп-ляп. А солидная американская фирма, когда делает завод, всегда заботится об insect control. Без этого она НЕ МОЖЕТ! Я знаю!

– Но ты-то тут при чем? Неужто советологов еще и этому учат? Какое, однако, разностороннее образование!

– При чем здесь советология? – возмутился Эрик. – Просто у меня есть отличные друзья в Нью-Йорке…

– Эрик, – начал я ему втолковывать, – да побойся бога! Какой еще insect control в Ступине? Там тебе что, джунгли?

Теперь не понял Эрик.

– Jungle! – вспомнил я английское слово. – Stupino is not in the jungle! Understand?

– Ты не понимаешь, – горячо зашептал Эрик. – Это ж огромный проект! Mars вкладывает 100 миллионов, не меньше! А то и 150! Они отстегнут на insect – и сами не заметят! Считай, что первые 100 тысяч у нас уже в кармане. Надо им только предложить…Я и тебя могу взять в дело, – неожиданно заключил он.

– Да? И что ж я там буду делать? Бегать вокруг с мухобойкой?

– Нет, – смутился он. – Ты мне помоги написать Proposal…

В общем, Эрик еще месяца два переписывался через мой компьютер с какой-то конторой в Америке. И даже прорвался на встречу с неким высокопоставленным менеджером «Марса». Одно время ходил окрыленный, потом как-то сник.

Через два месяца он с грустью сказал мне:

– АлЭксей, ты, наверно, расстроишься. Оказывается, наши фирмы не всегда соблюдают американские стандарты в России. Это ужасно. Они мне сказали, что им не нужен insect control!

– Не расстраивайся, – попробовал я его утешить. – Может, они тебя обманули, и просто наняли кого-то другого для борьбы с насекомыми?

– Нет, – горестно покачал головой Эрик. – Я предлагал им всего за миллион. Кто ж согласится в этом диком Ступине работать за меньше?

Эрик совсем понурился своей курчавой головой. И был мрачен ровно до завтра. Просто он не умел долго унывать. Тем более, что у него созрел другой план быстрого обогащения…