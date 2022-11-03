 

Президент Турции Эрдоган назвал возможным местом строительства газового хаба область Тракья на северо-западе страны

03.11.2022, 1:15, Новости дня
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Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

По словам Эрдогана, самое удобное место для строительства газового хаба в Турции, скорее всего, по предварительным оценкам, это Тракья – область на северо-западе страны. Он сообщил, что Минэнерго Турции ведет соответствующую работу с российскими партнерами, передает РИА «Новости».

Между тем ТАСС приводит слова Эрдогана о том, что подходящим местом для строительства газового хаба в Турции, по предварительным оценкам, может стать Фракия.

Ранее в среду Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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