Президент Турции Эрдоган назвал возможным местом строительства газового хаба область Тракья на северо-западе страны

Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

По словам Эрдогана, самое удобное место для строительства газового хаба в Турции, скорее всего, по предварительным оценкам, это Тракья – область на северо-западе страны. Он сообщил, что Минэнерго Турции ведет соответствующую работу с российскими партнерами, передает РИА «Новости».

Между тем ТАСС приводит слова Эрдогана о том, что подходящим местом для строительства газового хаба в Турции, по предварительным оценкам, может стать Фракия.

Ранее в среду Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба.

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