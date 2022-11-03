Президент Турции Эрдоган назвал возможным местом строительства газового хаба область Тракья на северо-западе страны
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Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
По словам Эрдогана, самое удобное место для строительства газового хаба в Турции, скорее всего, по предварительным оценкам, это Тракья – область на северо-западе страны. Он сообщил, что Минэнерго Турции ведет соответствующую работу с российскими партнерами, передает РИА «Новости».
Между тем ТАСС приводит слова Эрдогана о том, что подходящим местом для строительства газового хаба в Турции, по предварительным оценкам, может стать Фракия.
Ранее в среду Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба.
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