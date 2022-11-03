 

Эрдоган: Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС

03.11.2022, 1:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анкара может обратиться к РФ за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил в интервью телеканалу A Haber, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Он также заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным строительство атомной электростанции в Синопе, которая станет второй в Турции. Турецкий лидер также объявил о планах строительства третьей АЭС в стране, которая будет расположена в другом месте, передает ТАСС.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут запустить первый энергоблок новой атомной электростанции к столетию Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / За сутки в Украине 9 тыс. человек заболели COVID-19

23.01.22 / В ОДКБ оценили активность НАТО в Восточной Европе

15.02.22 / Найден способ предсказывать креативность

16.05.21 / “Чувства только укрепились”. Сумская во второй раз вышла замуж за своего супруга

29.07.20 / Функционал Госсовета пропишут в законе

02.08.21 / После пятничного решения СНБО по “Укрзалізниці”, вероятно, поступила команда уничтожить следы работы “бэк-офиса” – СМИ

22.01.22 / Собаки насмерть загрызли ребенка в Забайкальском крае

24.06.20 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

13.05.21 / Глава Росгвардии предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия

01.01.22 / Сокращенным разрешили досрочно выходить на пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика