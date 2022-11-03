 

“Не туда и не сюда”: натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд

03.11.2022, 1:14, Разное
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Популярный российский певец, актер и телеведущий Митя Фомин, конечно, уже давно не мальчик, однако он все еще может удивить публику своими способностями. Собственно, звезда ничего и не скрывает. Экс-солист группы Hi-Fi активно демонстрирует поклонникам, на что способен.

Без сомнения, у 48-летнего музыканта есть еще порох в пороховницах. Периодически исполнитель хитов “Огни большого города”, “Все будет хорошо”, “Восточный экспресс”, “Следуй за солнцем”, “Найти и не терять” и других делится с фанатами роликами в социальных сетях.

Митя Фомин, будучи большим артистом, конечно, любит играть на публику, поэтому демонстрирует подписчикам свою, так сказать, мужскую силу. Все дело в том, что певец активно занимается спортом и поддерживает здоровый образ жизни.

Он даже показал в своем телеграмм-канале, как тренируется на перекладине. для упражнений певцу пришлось натянуть резинку. Заветный спортивный снаряд помог ему правильно выполнить потягивания.

“Я полетел”, – сказал фанатам Митя Фомин, после чего начал упражняться. Правда, хватило постаревшего музыканта не на долго. Он отстрелялся примерно за 20 секунд. Однако артисту хватило энергии на шутку: “Понимаете, без резинки не туда и не сюда”.


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