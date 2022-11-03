 

“Жить с творческим человеком непросто”: гостевому браку Крутого с женой нашли объяснение

03.11.2022, 1:13, Разное
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Российский композитор Игорь Крутой более двух десятков лет живет гостевым браком с супругой Ольгой. Она занимается бизнесом и владеет линией собственного парфюма. Пара всегда жила на две страны. Выходит, что общего быта у них нет. Такие отношения помогают не уставать друг от друга и всегда быть на позитиве, рассказывала жена Игоря Крутого.

Две дочери (одна из которых падчерица, — Прим. ред.) Игоря Крутого тоже живут в США. Викторию Игорь Крутой с детства растил как родную, а младшая дочь Крутого Александра в прошлом году поступила в университет Майами.

Роман у Игоря Крутого и Ольги начался в 1995 году, через год они поженились. На тот момент у Ольги уже была работа в США, друзья и устроенная жизнь. С тех пор у нее ничего не изменилось, только появился муж, который периодически приезжает.

Психолог Ольга Латынцева считает такие отношения нормальными. Если такой уклад жизни близок обоим супругам, значит все хорошо. Более того, такие отношения помогают избежать рутины и ссор.

“В этом случае, возможно, конфетной-букетный период будет длиться бесконечно. Скорее всего, паре так удобно, ведь жить с творческим человеком не так просто”, – отметила психолог.


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