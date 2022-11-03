Скандалы: Раскрыл причастность Трасс к подрыву «Северных потоков»

Кто такой Ким Дотком

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену текстовое сообщение о том, что «все готово», утверждает интернет-предприниматель Ким Дотком. По его мнению, эти слова дают основания считать, что Британия причастна к диверсии на трубопроводах «Северный поток».

«Откуда русские знают, что Великобритания взорвала газопровод «Северный поток» в партнерстве с США? Потому что @trussliz (твиттер-аккаунт Лиз Трасс – «МК») использовала свой iPhone, чтобы отправить сообщение @SecBlinken (американскому госсекретарю Энтони Блинкену – «МК») о том, что «все готово» через минуту после того, как взорвался трубопровод, и прежде чем кто-либо еще узнал об этом», — сообщил Ким Дотком своим многочисленным подписчикам в Твиттере.

Напомним, что 29 октября российская сторона заявила о причастности военнослужащих британского ВМФ к взрывам на газопроводах «Северный поток». В Лондоне всячески открещиваются от обвинений в свой адрес.

«Честно говоря, мне всё равно, кто и как получил эту информацию, – отреагировала на появление информации о словах Лиз Трасс официальный представитель МИД России Мария Захарова. – Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: «Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено» или «дело сделано»)?» Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте».

Проживающий в Новой Зеландии Ким Дотком, которого в западных СМИ именуют самопровозглашенным «борцом за свободу Интернета», утверждает, что текстовое сообщение от Лиз Трасс является причиной, по которой Россия считает, что Великобритания причастна к взрыву газопровода. Из его слов можно предположить, что данные были получены с помощью взлома iCloud.

«Не только Five Eyes имеют бэкдор-администраторский доступ ко всем базам данных Big Tech, — отмечает интернет-активист. – У России и Китая тоже есть сложные киберподразделения. Забавно то, что правительственные чиновники с высшим уровнем допуска до сих пор предпочитают использовать iPhone, а не зашифрованные телефоны, выпущенные АНБ и GCHQ (Центр правительственной связи в Великобритании – «МК»)».

Любопытно, что именно сейчас – уже после прихода на Даунинг-стрит Риши Сунака – в Британии разворачивается скандал, связанный с утверждениями о взломе телефона Лиз Трасс в ту пору, когда она была министром иностранных дел. При этом утверждается, что об этом стало известно узкому кругу лиц в британском высшем руководстве, но они, если верить попавшим в прессу утечкам, умолчали об этом, чтобы во время летней предвыборной кампании тори не подорвать авторитет Консервативной партии и дать Трасс возможность победить.

Издание Mail on Sunday на днях писало что личные сообщения между Лиз Трасс и ее зарубежными коллегами, в том числе об Украине, попали в иностранные руки. Правда, по информации этого таблоида, взлом относился к тому времени, когда Трасс еще не была премьер-министром, а возглавляла Форин-офис. Сейчас в Великобритании звучат призывы к проведению расследования того, что некоторые эксперты назвали огромным «фиаско» британских спецслужб.

И как комментирует Daily Mail утверждения о текстовом сообщении Лиз Трасс госсекретарю Блинкену, эти заявления «кажутся несовместимыми с тем, что известно о взломе телефона Трасс», поскольку, согласно информации Mail on Sunday? Взлом был обнаружен еще летом, когда тогдашняя министр иностранных дел Великобритании боролась за право занять место подавшего в отставку Бориса Джонсона. Взрывы же на трубопроводах произошли только 26 сентября. И мол, вряд ли Трасс разрешили бы в это время использовать взломанный телефон. А по словам источников Mail on Sunday, гаджет сейчас хранится в запертом сейфе в «охраняемом правительственном месте».

Однако разве нельзя допустить, что слив в британскую прессы информации о взломе телефона Трасс именно летом был специально устроен в воскресенье, чтобы отвести подозрения насчет причастности Лондона к сентябрьским диверсиям на «Северных потоках»? Не сыграли ли организовавшие утечку источники на опережение – чтобы создать «дымовую завесу»?

Но вернемся к Киму Доткому, человеку весьма известному в онлайн-пространстве и не только. «Он был ярким основателем популярного сайта Megaupload. Но когда США заставили новозеландскую полицию арестовать его по обвинению в интернет-пиратстве, Ким Дотком начал замечательную борьбу», – так писало о нем в 2014 году британское издание The Observer.

Настоящее его имя – Ким Шмитц, родился он 48 лет назад в ФРГ, в немецко-финской семье. «Говорящую» фамилию (от «.com») он взял себе в 2005 году.

Известен как бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, потом и владелец нового файлообменника Mega. В 2014 году Дотком сообщил о своем банкротстве, заявив, что потратил миллионы долларов на адвокатов. Впрочем, судя по информации прессы, Ким не бедствует.

Надо сказать, что проблем с законом у Кима хватало. Он впервые прославился в Германии в 1990-х годах как интернет-предприниматель и был осужден по обвинению в компьютерном мошенничестве в 1994 году. Но поскольку он был несовершеннолетним, дело закончилось условным сроком. Действительно, тинейджером Шмитц приобрел известную репутацию на родине после того, как сказал, что он обошел систему безопасности НАСА, Пентагона и одного из банков. Он также заявил, что взламывал корпоративные АТС в США и продавал коды доступа.

Но когда Ким повзрослел, проблемы с юстицией стали нешуточными. Он переехал в Таиланд, но был арестован там по запросу посольства Германии и депортирован в родную страну, где в ноябре 2003 г. признал себя виновным в растрате и, после пяти месяцев в тюрьме в ожидании суда, снова получил условный срок, на этот раз 20 месяцев. Избежав тюремного заключения во второй раз, он покинул Германию и переехал в Гонконг.

В начале 2012 года Ким был арестован в Новой Зеландии по запросу ФБР, но спустя некоторое время отпущен под залог. Американские власти инкриминировали ему вымогательство, отмывание денег и массовые нарушения авторских прав и добивались его экстрадиции в Штаты. Министерство юстиции США заклеймило созданный Доткомом файлообменник Megaupload как «всемирную преступную организацию», которая несет прямую ответственность за нарушение авторских прав на сумму 500 миллионов долларов. И в США Киму могут грозить десятки лет тюрьмы, если его признают виновным.

В этой связи развернулись судебные баталии, в ходе которых новозеландские суды разных инстанций выносили противоречившие друг другу вердикты. И пока Кима американцам не выдали.

Сам Дотком отрицает какие-либо правонарушения и обвиняет власти США в «вендетте» против него в интересах политически влиятельных голливудских студий – называл в этом контексте, в частности, Американскую ассоциацию кинематографистов (MPAA). По утверждениям Кима, имел место сговор бывшего президента США Барака Обаму с Голливудом с целью организации его ареста.

По его собственному признанию, «образ жизни сделал меня лёгкой добычей», так как «очень тяжело не мозолить глаза, когда путешествуешь на суперъяхте, у которой на борту надписи « Бог», «Укуренный» и «Мафия».

И снова цитата из публикации The Observer восьмилетней давности: «Правительство США утверждает, что он пират, профессиональный преступник, который выманил у голливудских студий их законные доходы от авторских прав, и они отчаянно пытаются экстрадировать его из его дома в Новой Зеландии, чтобы он предстал перед судом в Соединенных Штатах, где ему грозит до 88 лет лишения свободы. Для других, в основном молодых людей, он стоит на одном уровне с Ассанжем и Сноуденом: борец за свободу в Интернете, не желающий подчиняться запугивающим методам правительства США».

Пока суд да дело, Ким живет в особняке за 15 млн новозеландских долларов, пишет New Zealand Herald. И этим летом размещал в Твиттере объявления о том, что ему и его жене Лиз нужны помощники: няня для ожидаемого ребенка, личный помощник, домработница и повар. «Мы предлагаем отличную оплату плюс вы будете жить в самом удивительном месте на земле», – соблазнял Дотком, но предупредил, что не советует «правительственным шпионам и другим лунатикам» подавать заявку: «Мы тщательно проверяем биографические данные, и мои собеседования при приеме на работу представляют собой легендарную сложность».

Хотел Ким Дотком заняться и политической карьерой – даже создал Партию Интернета (по его замыслу, ей суждено было положиьт начало глобальному политическому молодежному движению) и пытался баллотироваться в парламент, но безуспешно. Вообще Ким – личность многосторонняя. Например, известен как один из лучших игроков в Call of Duty…

И, конечно, чего у Доткома не отнять – так это активной общественно-политической позиции. Он продолжает громить Соединенные Штаты и иже с ними, критически настроен по отношению к Киеву.

Недавно он в своем аккаунте в Твиттере разместил фото командующего украинской армией – из которого можно предположить, что генерал Залужный носит браслет со свастикой. Картинку Ким подписал так: «Главнокомандующий Вооруженными силами Украины разместил в Твиттере эту свою фотографию. Просто чтобы вы знали, куда идет оружие стоимостью в миллиарды из США и ЕС». Его пост был ретвитнут более 3500 раз в течение 18 часов после того, как Дотком поделился им в сети, пишет Newsweek. Правда, украинская сторона утверждает, что свастики на запястье у генерала нет.

Также в одном из недавних твитов Ким писал, что «банкиры и политики обанкротили мир»: «Глобальный экономический коллапс быстро приближается. В этот период экономического краха ядерная война весьма вероятна, потому что нашим лидерам, особенно в США, терять будет нечего».

К слову, в середине октября Дотком провел диалог с Илоном Маском. Ким при этом похвалил миллиардера за то, что он предложил идеи мирного урегулирования между Москвой и Киевом: «Я верю в тебя. Нам грозит ядерная война из-за безрассудной внешней политики США на Украине. Ты знаешь это… Мы должны отложить в сторону наши личные интересы ради человечества». На это самый богатый в мире человек ответил: «Я изо всех сил стараюсь разрядить ситуацию и, очевидно, терплю неудачу».

В другом сообщении Дотком на днях послал «привет» Илону Маску и обвинил купленный им «Твиттер» в том, что соцсеть подвергает цензуре данные о том, что «США убили более 20 миллионов человек в 37 странах-жертвах после Второй мировой войны».

Неудивительно, что в мейнстримных западных СМИ Доткома считают пропутинским деятелем, выступающим с громкими антиамериканскими заявлениями. Как пишет, например, немецкое издание Die Welt, он «особенно эффективно использует нарратив о преднамеренно разжигаемом США пожаре – хотя бы потому, что у него главным образом личные проблемы с властями Соединенных Штатов».

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”