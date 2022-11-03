 

Мнение: Эрик и маленький медведь

03.11.2022, 0:20, Разное
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Мой американский друг Эрик довольно сносно говорил по-русски. И очень этим обстоятельством гордился. Мол, русский – это язык тяжелейший, а он в своем Университете в Олбани (штат Нью-Йорк) был одним из первых учеников!
И вот как-то был он у меня в гостях, кажется, на дне рождения. Народу много, все галдят, болтают – т.е. вечер уже вышел из стадии “сидим за столом” и перешел в стадию “пообщаемся по интересам”. Эрик важно восседает в центре самой большой кучи народу – как же, живой американец все-таки. К тому же молодой, красивый – девки все в интересе. Но Эрик держится важно – только улыбается своей голливудской улыбкой. Про Америку рассказывает – как тяжело общаться с американскими женщинами. Так тяжело, что он якобы от них и сбежал сюда – в Россию.

Кто-то включил телевизор без звука, и там на экране – мультик про Умку.
– О! Какой забавный маленький медведь! – машинально произносит Эрик (по-русски).
– Нет, Эрик, – встревает какая-то девица, радуясь возможности привлечь его внимание. – По-русски правильно сказать – не “маленький медведь”, а…
– ТИХО!!!! – страшно кричит вдруг Эрик. От неожиданности замолкают все – и те, кто сидел рядом, и вообще все гости. В комнате устанавливается почти гробовая тишина. Но Эрик не обращает внимания – он весь поглощен, весь в работе мысли. Только бормочет, как сомнамбула:
– Тихо! Я знаю… I know… Маленький медведь, маленький медведь… Little bear…
Все замерли, все взгляды на него.
Внезапно лицо Эрика озаряется широчайшей, поистине детской улыбкой. Он вспомнил! В полной тишине он с чувством, почти нараспев, горделиво произносит:

– МЕДВЕДИЧКА!

Сам Райкин или даже Петросян гордились бы эффектом: весь зал, как говорится, лёг.

Источник: Размышления вольного социолога


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