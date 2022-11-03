Запеченная курица с помидорами и каперсами: 11 идей ужина, полезного для здоровья сердца (и в чем конкретно польза)

Выражение “мы – то, что мы едим”, возникло не на пустом месте. Ведь еда – это основной источник витаминов, минералов и прочих полезных веществ. Если вы заботитесь о здоровье сердечно-сосудистой системы, обратите внимание на 11 идей вкусного и полезного ужина, насыщенного полиненасыщенными жирными кислотами и другими необходимыми элементами.

Рис с курицей-гриль

Средиземноморская кухня признана самой здоровой. Например, рис содержит огромное количество клетчатки и антиоксидантов, которые выводят шлаки из организма и очищают сосуды. Курица – это источник белка, полезного для сердечной мышцы. Дополните ужин греческим салатом на оливковом масле в качестве дополнительного источника витаминов и полезных жиров.

Салат из курицы-гриль и авокадо

Авокадо – один из самых полезных плодов. Он богат полиненасыщенными жирными кислотами и другими питательными веществами, жизненно необходимыми для сердца. Поэтому его следует есть ежедневно. А курица – это источник белка, укрепляющего мышцы (в том числе сердечную). Добавьте немного рукколы в качестве источника аскорбиновой и фолиевой кислот.

Лепешка с овощами-гриль

Цельнозерновая лепешка, а также овощи содержат не только витамины, но также много клетчатки, которая естественным образом очищает организм от токсинов. А в качестве источника белка к блюду можно добавить немного курицы и другого мяса, а также легкого сыра.

Запеченная курица с помидорами и каперсами

Блюдо в средиземноморском стиле содержит всего 300 килокалорий и всего 2,5 грамма насыщенных жиров. При этом оно очень богато полезными жирами. К тому же овощи насыщают организм витаминами, которые способствуют более здоровой работе сердца.

Морские гребешки с чимичурри

Такие блюда отлично подходят для ужина, так как они легкие. Морепродукты усваиваются организмом гораздо легче, чем мясо. К тому же они очень полезны для сердца, так как отличаются очень высоким содержанием омега-3. А чимичурри заряжает организм витаминами и обеспечивает необходимой клетчаткой.

Куриный бургер с айоли из вяленых помидоров

Если вы тщательно следите за здоровьем сердца, то наверняка знаете о необходимости ограничения потребления красного мяса (особенно в вечернее время). Вместо этого лучше приготовить бургеры из нежной курицы, богатой белком и полезными жирами. Дополните их помидорами, которые, как и все красные овощи и фрукты, полезны для сосудов и крови. Кстати, это отлична основа для домашних гамбургеров.

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Бургер с тунцом в азиатском стиле с васаби

Еще одна прекрасная альтернатива отличному вредному фастфуду – бургер с тунцом. Это не просто вкусно, но еще и невероятно полезно, ведь в тунце много белка и полезных жиров. Чтобы усилить полезные свойства блюда, используйте цельнозерновую булочку, насыщенную клетчаткой. А немного острого васаби способствует более быстрому усвоению питательных веществ.

Лосось в медово-горчичной глазури со спаржей

Лосось – один из самых полезных продуктов для здоровья сердца, ведь количество омега-3 в нем просто зашкаливает. В то же время это достаточно легкая рыба, что делает ее весьма подходящей для ужина. Чтобы сбалансировать жирность блюда, добавьте в него спаржу, богатую клетчаткой и витаминами. А соус из меда и горчицы – отличная идея, чтобы придать блюду пикантность и объединить компоненты.

Салат “Цезарь” с курицей-гриль

В данном салате полезно все: и курица, богатая белком, и листья салата, богатые витаминами и клетчаткой. Даже сливочная заправка делает свой вклад в здоровье сердца, ведь это источник полезных жиров.

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Энчиладос из курицы

Мексиканская кухня в последнее время становится все более популярной. Не только из-за яркого вкуса, но также из-за пользы. Заверните в цельнозерновые лепешки курицу, обжаренную в медовом соусе с добавлением паприки и других специй на ваше усмотрение. Таким образом, получиться очень вкусное блюдо, которое наполнит ваш организм ценным белком и большим количеством пищевых волокон.

Чили из индейки

Полезнее курицы может быть разве что индейка. В ней очень мало жира и очень много белка. Дополнительным источником белка станет фасоль, которая к тому же содержит много пищевых волокон. Острая заправка способствует ускорению метаболизма и очищению организма от шлаков и токсинов, которые могут забивать кровеносные сосуды и делать их хрупкими.