Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы

Причиной смертельной аварии, которая произошла в центре Москвы, мог стать отказ тормозов у грузовика. Данная информация появилась в телеграм-канале “Говорит и показывает Москва”.

ДТП, о котором идет речь, произошло 2 ноября на улице 1905 года произошла. Грузовик на полной скорости въехал в машину такси, в которой находились водитель и пассажир. Водитель такси и девушка в результате случившегося погибли на есте, отмечает телеканал “360”. Управлявший грузовиком мужчина после случившегося скрылся с места происшествия, позже был задержан.