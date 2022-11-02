 

Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы

02.11.2022, 23:50, Разное
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Причиной смертельной аварии, которая произошла в центре Москвы, мог стать отказ тормозов у грузовика. Данная информация появилась в телеграм-канале “Говорит и показывает Москва”.

ДТП, о котором идет речь, произошло 2 ноября на улице 1905 года произошла. Грузовик на полной скорости въехал в машину такси, в которой находились водитель и пассажир. Водитель такси и девушка в результате случившегося погибли на есте, отмечает телеканал “360”. Управлявший грузовиком мужчина после случившегося скрылся с места происшествия, позже был задержан.


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