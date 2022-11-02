 

Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября

02.11.2022, 23:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История

Священнослужитель жил на землях, где сейчас располагается Палестина. Прославился он, благодаря тому, что сумел уговорить полчище разбойников перестать совершать преступления и принять христианство. Помимо этого при жизни Илларион помогал бедным, отдавая им все свои деньги.

Традиции

Этот день на Руси был связан с погодой: как правило, 3 ноября выпадал снег, а народ начинал готовиться к похолоданию. Запланированные путешествия откладывали из-за опасностей на дороге, птиц начинали подкармливать, чтобы не голодали в мороз, а молодые девушки занимались вязанием теплых вещей, а также вышивали и ткали. Старшее поколение делилось с молодым своим опытом.

Народные приметы

Наши предки наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какая погода их ждет в ближайшее время и будет ли следующий год богат урожаем. Так, если земля замерзла, а на нее выпал снег, значит стоит ждать богатый урожай хлеба. Яркий солнечный свет предсказывал теплые деньки, а теплый дождь – наступление зимних холодов. Если рядом с домом громко кричат вороны, значит в жизнь придут неудачи, а потому необходимо помолиться.

Что нельзя делать 3 ноября

  • Запрещены любые путешествия: перемещения закончатся неприятностями. Если же поездку отменить невозможно, спасти от бед поможет молитва “Отче наш”.
  • Нельзя подбирать находки. Народ верил, что такие вещи подбрасывает нечисть, а значит принесут они неудачи.
  • Запрещены любые конфликты.
  • Охоту в этот день тоже стоит отложить – есть риск не вернуться из леса.
  • Бездельничать 3 ноября нельзя – иначе год будет неудачным.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03.21 / Интимные услуги в домах для престарелых

19.08.22 / Драконы в приквеле «Игры престолов» будут говорить по-русски

28.12.21 / Пенсионерке из Архангельска по ошибке проиндексировали пенсию на 70 000 процентов

25.12.21 / Эксперты поделились мнением, стоит ли покупать подержанный автомобиль

28.05.22 / MintPress News – США заплатят высокую цену за политику неконтролируемого милитаризма

14.07.21 / К российским олимпийцам впервые с 1988 года приставят “компетентных сотрудников”

31.05.21 / “Одна нитка для иглы, одна любовь для сердца”: пословицы о любви для каждого знака зодиака

12.03.21 / Петров и Боширов приобрели дом Скрипаля в Солсбери

19.10.22 / По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество

30.10.22 / Мнение: В будущем демократии нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика