Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября

История

Священнослужитель жил на землях, где сейчас располагается Палестина. Прославился он, благодаря тому, что сумел уговорить полчище разбойников перестать совершать преступления и принять христианство. Помимо этого при жизни Илларион помогал бедным, отдавая им все свои деньги.

Традиции

Этот день на Руси был связан с погодой: как правило, 3 ноября выпадал снег, а народ начинал готовиться к похолоданию. Запланированные путешествия откладывали из-за опасностей на дороге, птиц начинали подкармливать, чтобы не голодали в мороз, а молодые девушки занимались вязанием теплых вещей, а также вышивали и ткали. Старшее поколение делилось с молодым своим опытом.

Народные приметы

Наши предки наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какая погода их ждет в ближайшее время и будет ли следующий год богат урожаем. Так, если земля замерзла, а на нее выпал снег, значит стоит ждать богатый урожай хлеба. Яркий солнечный свет предсказывал теплые деньки, а теплый дождь – наступление зимних холодов. Если рядом с домом громко кричат вороны, значит в жизнь придут неудачи, а потому необходимо помолиться.

Что нельзя делать 3 ноября