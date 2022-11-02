«Их разыскивает полиция»

Все больше россиян попадают в базы розыска МВД. Туда попал и наш Андрей Заякин. Какие могут быть последствия.

На прошлой неделе объявили в федеральный розыск сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина, а также бывшего московского муниципального депутата Максима Каца*. Их карточки появились в базе МВД. Оба они сейчас находятся за границей. Но в международный розыск их вряд ли смогут объявить, поскольку ни одна страна не выдаст разрешение на экстрадицию за преследование по политическим мотивам. Особенно по такой «экзотической» статье, как распространение военных «фейков».

Андрея Заякина задержали 28 августа. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности за перевод тысячи рублей (ст. 282.3 УК) в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (организация признана судом экстремистской и запрещена в РФ). Это стало первым подобным делом из-за пожертвований в пользу ФБК в России.

В качестве меры пресечения Басманный суд Москвы избрал Заякину запрет определенных действий, ограничив время выхода из дома, запретив пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать корреспонденцию. 29 октября информация о его розыске появилась в ряде СМИ. В тот же день Георгий Албуров опубликовал фото с Заякиным в зале прилета аэропорта Вильнюса. «Говорят, тут кое-кто попал в федеральный розыск? Ну не знаю, я нашел», — пошутил соратник Навального.

«Я пишу и редактирую тексты для «Новой газеты. Европа», изучаю российское правосудие, участвую в работе «Диссернета», исследую коррупцию в российском высшем образовании, выявляю научный подлог и лженаучный бред. И надеюсь продолжать», — написал в соцсетях Заякин.

В тот же день, 29-го числа, стало известно, что правоохранители разыскивают и Максима Каца. Он рассказал в соцсетях, что против него возбуждено дело о военных «фейках» (статья 207.3 УК). По словам оппозиционера, он узнал об уголовном преследовании «несколько месяцев» назад, заказав справку об отсутствии судимости из Израиля.

«К моей бабушке приходили по месту прописки в Москве. Просто я об этом не сообщал публично. Поэтому и из РФ сразу уехал, и команду всю вывез. Мой адвокат пока не знает, за какой именно ролик завели дело, есть предположение, что это за ролик о Буче», — сказал Кац.

В среднем в РФ ежегодно объявляются в розыск около 100 тысяч человек, рапортует МВД. К примеру, за распространение «фейков» о российской армии разыскиваются известные оппозиционные политики, журналисты, гражданские активисты и многие другие. Так в базе МВД оказались Илья Красильщик, Ника Белоцерковская*, Александр Невзоров*, Майкл Наки*, Марина Овсянникова и другие. По другим уголовным статьям количество разыскиваемых, особенно среди оппозиции, еще больше.

Следователь может принять решение об объявлении обвиняемого (подозреваемого) в розыск только в том случае, если место его нахождения неизвестно, уточнил адвокат и партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант. Розыск поручается оперативным службам полиции, и они определяют и изменяют его вид. Объявление федерального розыска означает, что разыскные мероприятия проводятся только на территории РФ. После обнаружения обвиняемого следователь ставит вопрос об избрании меры пресечения. Арест счетов и имущества — самостоятельная процессуальная мера, с объявлением розыска она не связана, и решение об этом принимается судом по отдельному ходатайству следователя, уточнил адвокат.

А уже в международный розыск человек может быть объявлен, если в результате оперативно-разыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что фигурант дела покинул территорию России. В отношении него, объявленного в международный розыск, судом по ходатайству следователя может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, если тяжесть обвинения это позволяет. После этого материалы передаются в Интерпол, где проверяются на соответствие его требованиям (в том числе, на предмет отсутствия политических или иных ненадлежащих мотивов преследования).

«Запрос на экстрадицию может быть удовлетворен, если в этом государстве деяние, в совершении которого обвиняется человек, тоже является преступным, а материалы, представленные в обоснование запроса о выдаче, не вызывают сомнения в своей достоверности и полноте», — пояснил Клювгант.

Существует возможность обжаловать в суде постановление следователя о розыске — это может сделать адвокат. Но в любом случае просто так отсидеться за пределами страны в ожидании момента, когда пройдут сроки давности уголовного преследования, не выйдет. Согласно статье 78 УК, если кто-то скрывается от следствия, предварительное расследование дела приостанавливается, соответственно, и сроки давности перестают считаться. Течение сроков давности возобновляется с момента задержания обвиняемого или явки его с повинной. Так что если даже политическая конъюнктура в стране изменится, розыск никуда не денется — до тех пор, пока уголовное дело будет не прекращено по каким-то иным основаниям или суд не признает постановление следователя о розыске незаконным.

«Решение о прекращении розыска принимает следователь, и это происходит тогда, когда местонахождение обвиняемого установлено. Вместе с тем решение об объявлении розыска может быть обжаловано, если оно принято необоснованно», — добавил адвокат Клювгант.

Андрей Карев

* Признаны Минюстом иностранными агентами.

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