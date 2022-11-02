 

Мнение: Обменялись гарантиями?

02.11.2022, 23:25, Разное
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Россия возобновила участие в зерновой сделке. После того, как министр обороны Турции передал министру обороны России гарантии Украины, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для атак на российские военные корабли.

Минобороны России в лице генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова официально сообщило:  «Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года» (отсюда)

России позволили «сохранить лицо»? После того, как ООН, Анкара и Киев согласовали движение судов с украинским зерном в Черном море. А Россию об этом просто уведомили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, потому что «есть вопросы к безопасности в Черном море». Дословно: «В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный» (отсюда).

Что изменилось? После гарантий Украины не использовать гуманитарный коридор для атак на российские корабли, Черное море стало безопаснее? Потому что на гарантии Украины Россия ответила гарантиями не топить сухогрузы?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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