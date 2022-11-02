Умыла – Личное мнение

Мудрая Симона Яковлевна кажется очень внимательно следит за тем, что несут бывшие её сына.

«Я поначалу, когда Ратик родился, сразу подчеркнула, что я хочу быть вовлеченной в процесс воспитания и самой принимать решения без огромного количества подсказок. И я думаю, она была бы не против, если бы я позволила», — брякнула на днях Решетова.



Фото: Соцсети

Ах, ты сама хочешь воспитывать? Без мудрых подсказок опытной валиде? Ну погоди, сейчас я тебе покажу.

И показала.

Симона показала, как маленький мальчик умеет читать стихи. Что-то там про «бульварную няню». И хорошо читает, нужно признать!

Вот такая умница бабушка. Выучила с внуком стихотворение и показала маме, пока та гуляет по бульварам Дубая и Парижа.

Сколько выучила стихов с сыном Решетова? А сама сколько знает? И этот человек, как бы намекает Симона, советов слушать не хочет?

Так посмотри на результат, несостоявшаяся невестка!

Нет, я двумя руками за, когда мать хочет воспитывать ребёнка. Но именно воспитывает, а не непонятно где ходит. А если так, то пусть воспитанием занимается бабушка. Дочку Шишковой же может воспитывать, да?

В итоге, Решетова всё пытается продемонстрировать всем, какая она самостоятельная и независимая. Тимурка её не содержит, а ребёнка она воспитывает сама.

По факту же, стишки мальчик читает с бабушкой, а на что живёт мама Настя, никто вообще не понимает. Если не Тимурка, то кто её обеспечивает? Непонятно.

Нужно отдать Симоне должное — умыла Решетову. Впрочем, это было нетрудно — выставить её болтушкой. Ума-то там не слишком много.

А вы бы доверили воспитание детей своим родителям? Слушаете их советы?

—