Мнение: Немецкий автопром на задворках истории, убытки Тойоты и как финские покрышки стали российскими

1. Отказ от российского рынка и жёсткий энергетический кризис, бьющий по промышленности, не проходят для немецкой экономики даром. Германия упала на строчку ниже в перечне главных мировых экспортёров авто (ссылка):



Китай готов оправить большую немецкую тройку на задворки истории. <…>

Китай обошел Германию по объему экспорта автомобилей и вышел на второе место в мире по этому показателю после Японии. Об этом сообщил шанхайский деловой ресурс Yicai Global со ссылкой на Китайскую ассоциацию автомобильной промышленности.

С января по сентябрь 2022 года Китай поставил на внешние рынки в общей сложности 2,11 млн автомобилей. Соответствующий показатель вырос в годовом выражении на 55,5%. Экспорт Германии за тот же период оказался меньше — 1,91 млн автомобилей.

Что ж, за русофобию нужно платить. Германия и Европа в целом должны осознать свои ошибки, а для этого, похоже, европейцам уже не осталось иного пути, кроме как пути экономических страданий. Впрочем, это ещё не самый плохой для Европы вариант.

2. Заметно страдает и японский автопром. Из-за закрытия завода в Петербурге убытки Тойоты составили 650 миллионов долларов (ссылка). Это усугубило общее положение компании – производство и без того падало по причине дефицита полупроводниковых чипов, необходимых для электронной начинки автомобилей. Планы по выпуску новых тойот сорваны как минимум на год вперёд.

Участвуя в антироссийских санкциях, Япония ведёт примерно такую же членовредительскую политику в отношении своей собственной экономики, как и Евросоюз. Ближайшим соседям Японии в Азии японские автомобили не нужны – и в Китае, и Корее есть собственное производство. На американский рынок надеяться глупо – во-первых, мы видим, как американцы поступают со своими союзниками, во-вторых, как ожидается, в случае весьма вероятного прихода к власти республиканской администрации в США может окончательно взять верх линия на отказ от азиатского импорта ради попыток возродить производство внутри страны.

И вот теперь японцы послушно выполнили приказ США, ушли с российского рынка…

3. Впрочем, иностранцам за уход с нашего рынка стоит сказать спасибо. К примеру, финский производитель покрышек, Nokian, продал свой российский бизнес Татнефти за 400 млн евро (ссылка).



Это крупная компания, 16 млн шин в год — пожалуй, она должна стоить значительно больше 400 млн. Жалко финнов, но, повторюсь, за русофобию надо платить. Платить мне, ибо я являюсь миноритарным акционером Татнефти и, следовательно, тоже получу от ухода финнов пару ломтиков пирога.