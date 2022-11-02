Скандалы: На суде над экс-губернатором Фургалом обнародованы пикантные признания из бани

Скандальные показания дал свидетель защиты

Судебный процесс над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом удивил неожиданным поворотом. Один из свидетелей, экс-сотрудник уголовного розыска Хабаровского УВД, под присягой поведал историю, которая может объяснить, с чего и как начиналось само уголовное дело. Если верить его словам, то поводом стала личная неприязнь в прошлом высокопоставленного хабаровского полицейского Владимира Першина к Сергею Фургалу.

Напомним, ранее экс-губернатора удалили из зала «за нарушение порядка в суде». Но отсутствие Фургала на процессе было недолгим. На следующее заседание 31 октября его вернули. Более того дали разрешение на допрос одного из свидетелей защиты — Николая Шухова. Почему разрешили его, а других запретили?

— Шухов давал показания на стадии следствия, которые устраивали правоохранителей, — говорит адвокат Михаил Карапетян. — Но поскольку он сам стал фигурантом уголовного дела и был помещен в СИЗО «Лефортово», мы подумали — а вдруг он сейчас скажет что-то новое? И не ошиблись.

В понедельник, 31 октября, Шухова допрашивали в суде. Выглядел он плохо, передвигался с тросточкой. Сообщил, что перенес инсульт — так его организм отреагировал на стресс от уголовного преследования (против него возбуждено дело по статьям 159 и 210 УК РФ).

Немного о Шухове. Он в прошлом сотрудник угрозыска, причем, его непосредственным начальником был господин Владимир Першин (в этом деле он сыграл едва ли не главную роль, потому стоит запомнить эту фамилию). В полиции он работал как раз в тот период, когда произошли заказные убийства, вменяемые Фургалу и его партнеру по бизнесу Николаю Мистрюкову. После того как ушел из органов (2008 год), работал в компании у Мистрюкова. А его бывшего начальника Першина посадили за решетку, признав виновным в вымогательстве.

Вот что рассказал на суде Шухов. По его словам, в 2019 году вышедший на свободу Першин позвал его в баню. Там Владимир «изрядно принял на грудь» и на этом фоне разоткровенничался. Поведал он, по словам Шухова, примерно следующее: что ненавидит Фургала и Мистрюкова, и что к нему в колонию приезжали сотрудники ФСБ, которые предложили сделку — УДО и материальные блага в обмен на показания на этих двоих. Именно по его показаниям были задержаны еще в 2019 году Карепов, Кадыров и Мистрюков, а чуть позже — Фургал.

— Я надеюсь, что буду оправдан, — говорит бывший губернатор. — А то, что творится на суде, это просто поразительно.

Фургал имеет в виду свое удаление и отказ в опросе практически всех свидетелей защиты. А вот свидетели обвинения были допрошены, включая тех, кто не был даже знаком с Фургалом на момент инкриминируемых им деяний. Приводит в пример допрос (по покушению 2004 года) бизнесменов, которые впервые узнали о Фургале только в 2006-м году, а свои бизнес-дела с ним стали вести еще позже.

К отдельным присяжным у Фургала тоже есть вопросы. Один из них (тот, из-за свадьбы которого процесс перенесли на длительное время) уже второй раз удостоился ходатайства об отводе. Поводом стало пренебрежительное, по мнению Фургала, высказывание. Тем самым он выразил негативное отношение к нему, чего не должен был делать ни при каких обстоятельствах по действующему законодательству.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”