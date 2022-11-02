Мнение: О размолвке Байдена с Зеленским… Милые бранятся?

Как говорят, «чёрная кошка» пробежала между двумя надёжными партнёрами. Да так, что американский президент Джозеф #Байден, вышколенный десятилетиями политических традиций, в итоге вышел из себя. И «повысил голос», а в итоге – практически накричал на своего украинского подопечного, тоже президента Владимира Зеленского.

Тот, впрочем, быстро осознал всю глубину своей вины…

О размолвке сообщил американский телеканал NBC. По его данным, когда Джо Байден проинформировал Владимира Зеленского о выделении Киеву ещё 1 млрд долл. американской военной помощи, тот вместо благодарности стал просить ещё и ещё. По словам четырёх источников, знакомых с переговорами, едва американский президент закончил говорить, что он только что дал «зелёный свет» еще на один транш, украинский лидер начал перечислять то, в чём Киев нуждается, но пока не получил.

Это вывело Джо Байдена из себя. «Американский народ всегда был весьма щедрым, а президентская администрация и американские военные усердно работают, чтобы помогать Украине, – сказал он, повысив голос. – #Украина могла бы выразить немного больше благодарности». Именно так звучала эта цитата, по словам неназванных четырёх человек, знакомых с телефонным разговором.

В итоге «ссора» закончилась благополучно. Владимир #Зеленский пришёл в чувство и впоследствии даже опубликовал твит с благодарностями, а Джо Байден согласился предать этот эпизод забвению. По данным NBC, «отношения Байдена и Зеленского только улучшились с того разговора». Тем не менее, этот инцидент отражает, в каком стрессе находятся оба. Белый дом сталкивается с растущими сложностями при одобрении новых и новых пакетов помощи Украине, а в Киеве, исходя из складывающейся обстановки понимают, что этого всё ещё недостаточно даже для полноценного сдерживания России, не говоря уже о «деоккупации территорий», обещанной украинским избирателям.

В целом, согласно подсчётам Кильского института мировой экономики, Украина получила от своих «спонсоров» астрономические ассигнования «на войну» с Россией. В общей сложности — 41,3 млрд евро или 42,1 млрд долл. И это объёмы исключительно военной помощи, предоставленной или одобренной Киеву странами Запада. Расходы на поддержание украинской экономики и финансовой системы, на восстановление разрушенных зданий и поддержку беженцев в эту сумму не входят. С учётом собственных бюджетных ассигнований, увеличенных в 2022 году двумя траншами до беспрецедентной величины в 43 млрд долл., военные расходы Украины выходят на третье место в мире, после #США и Китая.

Так что боевые действия благодаря такой массированной поддержке продолжаются. Украина воюет, её города разрушаются, люди гибнут, на носу «гуманитарная катастрофа». О начале мирных переговоров не может быть и речи: конфликт будет продолжаться и «ленд-лиз» – идти.

Так должны ли украинцы быть «более благодарными» за такую помощь?

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