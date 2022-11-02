Дроздов и общественники отправили помощь зооприютам Луганска

Из Москвы в Луганскую народную республику отправлена 20-тонная фура, которая везёт корм и ветеринарные препараты в помощь зооволонтёрам, приютам для бездомных животных, зооуголкам и конным клубам недавно вошедшего в состав РФ региона.

В фуру, которая едет в Луганск, загружено 8 тонн овса, 5,5 тонн пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, ветпрепараты и ошейники от блох.

«Отправку очередной, уже восьмой по счету фуры «ЗооДруг» мы специально приурочили к итоговому Форуму ОП РФ, чтобы дать возможность как можно большему числу людей почувствовать сопричастность к нашему общему доброму делу, ведь его тема – «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!», а участие в нем принимают и представители Общественных палат ДНР и ЛНР», – сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В отправке фуры приняли участие профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов, члены оргкомитета кампании «ЗооДруг», включая председателей Общественных палат ДНР и ЛНР – Александра Кофмана и Алексея Карякина.

«ЗооДруг» – всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Первая фура «ЗооДруг» была отправлена в Донецк от здания Общественной палаты РФ в Москве 19 апреля 2022 года. За полгода отправлено всего восемь фур, помощь общим весом более 150 тонн доставлена в ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь, Мариуполь. Общий объём средств, привлеченных и направленных на реализацию кампании «ЗооДруг», – более 15 млн. рублей.

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