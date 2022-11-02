Экономика: Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом?

До введения ЕС нефтяного эмбарго на российское топливо остается месяц. А споры по поводу потолка цен, который планируется ввести одновременно с эмбарго 5 декабря, продолжаются. США и ЕС пытаются найти способы, как заставить Россию все-таки выполнять потолок цен. Позиция Москвы четко обозначена – никакие потолки цен выполнять она не будет, а просто прекратит поставлять нефть Европе, и всё.

США ранее испугались подобного шага, потому что опасаются роста цен на мировую нефть, что прямым образом приводит к удорожанию бензина и дизеля для американцев. А ЕС сейчас рискует остаться зимой без нефти и ощутить дефицит топлива на заправках. Через это прошли недавно жители Франции, хотя там отсутствие бензина на заправках было спровоцировано забастовкой рабочих НПЗ.

Какой же компромиссный вариант может придумать Европа с Америкой, чтобы, с одной стороны, сохранить лицо перед мировой общественностью, а с другой – сохранить объемы российской нефти на мировом рынке?

Французское издание Causeur заявило, что нашло хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть по цене не выше установленного потолка. Издание предложило Москве продавать Евросоюзу нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование доставки.

Почти 90% страховой и финансовой деятельности по перевозке российской нефти морем приходится на европейские и британские компании. Без поддержки этих компаний владельцы танкеров вне зависимости от страны российскую нефть перевозить откажутся, считает французское издание. А с декабря 2022 года ЕС и Британия намерены запретить своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности, морским путем, в третьи страны.

Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков никакого компромисса и хитрости в предложении французского издания не увидел. «Предоставление доступа к страхованию и к самой перевозке танкером российской нефти изначально и должно стать инструментом контроля выполнения требования по потолку цен», – говорит он.

Как заставить компании соблюдать эти правила, прописано в документах подразделения при Минфине США OFAC, которое занимается контролем по исполнению санкций. Неслучайно потолок цен не устанавливается на трубопроводную нефть, а только на нефть, которая перевозится морским путем. Причина банальна – США не смогут проконтролировать, по какой цене нефть течет по трубе. «Например, мы поставляем по нефтепроводу нефть в Китай, и оплата происходит в национальных валютах. Стороны скажут, что стоимость нефти – это коммерческая тайна, и США не получат эти цифры», – говорит Юшков.

А вот отследить стоимость нефти, которая перевозится по морю, можно как раз потому, что большую часть рынка страхования и перевозок нефти занимают западные компании – европейские, британские и американские.

«Если нефтяная компания захочет нанять танкер, чтобы залить в него российскую по происхождению нефть, то перевозчик должен будет запросить бумагу, сколько стоит эта нефть. Эта бумага с ценой предоставляется страховой компании и американскому подразделению Минфина OFAC. И если цена на бумаге ниже либо равна ценовому потолку, то претензий со стороны США на перевозку и выдачу страховки нет. Если цена больше, то нарушителей ждут вторичные санкции»,

– поясняет Игорь Юшков.

То есть изначально контролировать выполнение потолка цен планировалось через выдачу или невыдачу страховки. А французское издание пытается преподнести это как некое новое компромиссное предложение для России.

Собственно, именно поэтому Россия не просто ждет объявления эмбарго или потолка цен, а готовится к новым ограничениям. Кроме поиска новых покупателей и налаживания новых путей доставки, Россия пытается вместе с Ираном, Китаем и ближневосточными странами развивать свою систему страхования и собственный флот.

«Необходимо создать флот танкеров, владельцы которых будут согласны, во-первых, что страховать перевозку нефти будут не западные компании, а российские или другие незападные фирмы. Во-вторых, будут согласны не передавать данные о стоимости нефти в американский OFAC. Таким образом можно обходить санкции, просто игнорируя их», – говорит эксперт ФНЭБ. Для этого финансовые расчеты необходимо осуществлять не в долларах или евро, а в национальных валютах покупателя и продавца товара, чтобы у американских и европейских институтов не было доступа к финансовому следу таких операций.

По словам эксперта, монополии западных компаний на рынке страхования нефтяных танкеров, на самом деле, нет. Нет никаких международных норм и правил, запрещающих страховым компаниям из других стран страховать перевозку российской нефти. Раньше действительно Россия страховала перевозку своей нефти с помощью европейских компаний, потому что это было проще и это было надежно.

Основная тонкость такого страхования, как объясняет собеседник, заключается в том, что при аварии танкера и разливе нефти требуются огромные страховые выплаты на ликвидацию последствий и экологического ущерба. Велик риск, что страховая компания просто подаст на банкротство после такой аварии. Чтобы такого не происходило, западные страховщики создали коллективную ответственность для такого рода случаев – они все скидываются на ликвидацию последствий.

«Но сейчас доля западных страховых компаний, которые страхуют перевозки российской нефти, уже значительно меньше. Например, все перевозки в Индию страхуют российские компании под госгарантии. То есть в случае аварии и разлива нефти Россия берет на себя финансовую ответственность по ликвидации последствий. Индии и Китаю этого достаточно, их все устраивает. Получается, что вопрос страховки – это вопрос двухсторонних договоренностей. Если покупателя и продавца устраивает страхование перевозок российской компанией, то никакие санкции им не помеха», – говорит Игорь Юшков.

России было особенно важно договориться в этом плане с Индией.

«Индия за последние несколько месяцев стала крупнейшим покупателем российской нефти именно морским транспортом. Если брать поставки нефти и по морю, и по нефтепроводу, то Китай, конечно, по-прежнему на первом месте. Но если брать только морской транспорт, то Индия уже обогнала Китай»,

– замечает собеседник.

Какой же компромиссный вариант может придумать ЕС с США, чтобы после 5 декабря европейцы продолжили покупать российскую нефть? Пока реальных предложений от Запада не видно. Можно только предполагать.

Первым шагом могла бы стать замена Евросоюзом нефтяного эмбарго на потолок цен. Потому что сам инструмент введения любого потолка цен на российскую нефть бессмыслен априори, если существует нефтяное эмбарго.

Во-вторых, потолок цен должен быть увеличен как минимум до 70–75 долларов за баррель, считает Юшков. США недавно заявили, что потолок цен должен быть 60 долларов за баррель. Но это неприемлемо для России. А вот 70–75 долларов – это цена, по которой Россия сейчас реально продает свою нефть с учетом санкционной скидки. Плюс такой уровень цен заложен в российском бюджете, то есть сохранит его доходы. По мнению Юшкова, такой потолок цен позволит Западу как бы сохранить лицо и в то же время оставить объемы российской нефти на мировом рынке. В этом случае риски роста цен на нефть и топливного кризиса в Европе существенно снижаются.

Если же ЕС все-таки введет эмбарго на российскую нефть 5 декабря 2022 года, то на его отмену, смягчение или перенос сроков может повлиять, скорее всего, только острый социально-политический кризис, вызванный дефицитом топлива и ростом цен на него. Топливный кризис может возникнуть, например, если окажется, что Европа не смогла найти полную замену российской нефти и ей на это требуется больше времени. Или Россия вынуждена будет значительно сократить добычу и объемы экспорта на мировом рынке, что неизбежно приведет к перекосам спроса и предложения, росту цен и даже к идеальному шторму. Европейские политики могут видоизменить нефтяное эмбарго, только если на улицы европейских городов выйдут действительно много протестующих граждан ЕС.

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